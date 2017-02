Laurent Gerra imitant Emmanuel Macron : "My taylor is Pierre Bergé, my taylor is rich"

Emmanuel Macron tient ce mardi 21 février un meeting à Londres devant nos compatriotes expatriés. Voyons comment, chez les Macron, on a préparé cet événement. "Emmanuel, ouvre cette porte ! Qu'est-ce que tu fabriques encore ?", lance Brigitte Macron, imitée par Laurent Gerra. "Mais euh, Brigitte, j'étais sur les réseaux sociaux avec mon nouveau copain russe. Il veut m'aider pour la présidentielle. C'est lui qui a fait gagner Donald Trump !", avoue le candidat de "En Marche !", lui aussi imité par l'humoriste.



"Mais enfin, Emmanuel, je t’ai déjà dit mille fois de te méfier des Russes, tu vas encore te faire pirater ton compte Facebook. Tu ferais mieux de préparer ton voyage à Londres", lance son épouse. "Pfff, l'anglais ça me saoule !", grommelle-t-il. "Tu veux avoir une stature internationale, oui, ou non ? Alors révise avec moi ! Where is your program ?", lui demande-t-elle. "My program is in the kitchen", répond Emmanuel Macron.

Sa femme lui demande de lui réciter ses slogans. Il s'exécute : "My taylor is Pierre Bergé, my taylor is rich", "Marine Le Pen is bad", "François Bayrou is stupid", "The Queen is old". Des propos qui font sortir Brigitte macron de ses gonds : "Mais enfin, Emmanuel, qu'est-ce qu’y te prend ? Tu ne peux pas dire que la reine est vieille devant tout le monde, elle n’a que 90 ans !". Mais Emmanuel Macron d'ajouter : "Aux anglais, je leur dirai aussi 'Je vous aime' !"