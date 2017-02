et Loïc Farge

publié le 22/02/2017 à 09:43

Stéphane Bern, imité par Laurent Gerra, nous convie à suivre la préparation de son nouveau numéro de Secrets d'histoire. "Je travaille beaucoup. Alors, pour rester frais même pendant les tournages, j’utilise 'Axe Extrême', le déodorant du Roi. 'Axe Extrême', chasse même les odeurs de fromage du zgueg. Avec Axe Extrême, je suis sûr de moi pendant 48 heures !", lance l'animateur, imité par Laurent Gerra, sur le ton de la promotion.



Quand Mademoiselle Jade lui fait remarquer qu'il donne beaucoup de conseils ces derniers temps, l'intéressé répond : "C'est vrai ! Et pour gagner du temps, pendant que je fais mon arbre généalogique sur Philae.com, sous ma véranda Akhéna, en nourrissant mon chien avec Gamm Vert et en préparant mes vacances au camping Yellow Village, je me commande un Kebab chez Mouloud Kebab", déclame encore Stéphane Bern.

Mouloud Kebab, à Goussainville, c’est le king du Kebab ! Et pour cinq kebabs commandés, la canette de Fanta est gratuite !", lance encore le journaliste, toujours imité par l'humoriste.



Un dernier conseil : "Pour savoir s’il vous trompe ou s’il est fidèle, envoyez FIDELE au 36 734. FIDELE au 36 734 ! 2,20 euros la minute + coût de l’opérateur".