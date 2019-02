publié le 18/02/2019 à 19:31

Alors que l'on entend de plus en plus parler de déforestation et de destruction de la nature, en réalité la Terre est de plus en plus verte. Depuis les années 2000, elle a gagné l'équivalent de la surface de la forêt amazonienne en couverture végétale notamment grâce à la Chine et l'Inde.



Selon une étude publiée par Nature Sustainability, ce sont pas moins de 5,5 millions de kilomètres carrés de forêts, champs et prairies qui ont vu le jour entre 2000 et 2017. Pour réaliser cette étude, les chercheurs se sont basés sur les images satellites Modis de la NASA. Cet outil permet de suivre très précisément l'utilisation des sols et le type de végétation.

L'étude révèle que c'est en Chine et en Inde que le verdissement est le plus important, gagnant respectivement 1,35 millions de km² et 365.000 km² de verdure. Ainsi, le projet de Grande Muraille Verte entrepris par la Chine afin de lutter contre la pollution et l'avancée du désert se concrétise.

Si le verdissement de la Terre dû en grande partie au reboisement en Chine est plutôt positif, celui de l'Inde ne l'est pas. En effet, elle a massivement développé son agriculture intensive. 82% des surfaces vertes indiennes proviennent des champs cultivés.

Une Terre plus verte mais surtout plus polluée

Pour développer son agriculture, l'Inde a recours à des méthodes défavorables à l'environnement. Parmi elles, l'irrigation massive, l'utilisation de fertilisants, de pesticides et d'engins mécaniques. Ainsi, l'Inde et la Chine sont les deux pays qui consomment le plus d'engrais au monde, suivi de près par le Brésil.



En bref, le verdissement de la Terre opéré par les pays en développement entraîne un épuisement des réserves d'eau, un appauvrissement des sols et une pollution des rivières. Une bonne nouvelle entachée par une réalité moins reluisante.