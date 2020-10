La sensation de vide intérieur

publié le 15/10/2020 à 01:52

Au début de l'année, Emeline a appris qu'elle était enceinte de son 3ème enfant à 40 ans. Elle avait des doutes quant au fait d'assumer un enfant en plus. Emeline a accouché début octobre. L'arrivée de sa petite fille a été une évidence et les quelques doutes du début sont aujourd'hui de l'histoire ancienne.

Rachel n'a pas beaucoup de souvenirs de son enfance. Elle constate aujourd'hui qu'elle est dans une errance affective et qu'elle ne profite pas de l'instant présent. Elle a un fond de tristesse qui est toujours là. Rachel se demande si ce constat et l'absence de souvenir ont un lien.

La fille de Maxime a 19 ans. Depuis deux ans, il sent qu'il y a un malaise qui s'est installé chez elle. Elle se traduit le visage de plus en plus, à la recherche d'imperfections. Au point de s'abimer le visage. Maxime s'inquiète et se pose la question de l'origine de cette anxiété.



Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



