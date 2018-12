publié le 26/12/2018 à 13:57

La police scientifique et technique, que l'on imagine souvent en blouse blanche dans les laboratoires, a vu son métier évoluer depuis quelques années. À tel point que cette branche, qui compte aujourd'hui 2.500 fonctionnaires, lance, à compter de ce mercredi 26 décembre, une grève illimitée pour exprimer son ras-le-bol et réclamer plus de moyens.



Les trois syndicats (SNIPAT, SNPPS, SNAPATSI) considèrent dans un communiqué qu'ils sont "méprisés par notre administration et notre ministre de tutelle". Ils réclament, entre autres, d'entrer dans la catégorie dite "active". Ce statut reconnaît que leur métier présente des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles. Les agents travaillent en effet dans des milieux toxiques ou hostiles, sans arme et sans escorte.

Ils déplorent également un manque d'effectif. Ils ne représentent aujourd'hui que 2% des agents de la police nationale, mais résolvent un tiers des affaires judiciaires. Les policiers ont également lancé une pétition sur change.org qui a été signée par plus de 3.200 personnes.

Quelles sont ses origines ?

La police technique et scientifique apparaît dès 1880 avec Alphonse Bertillon. Il mettra au point des techniques d'identification révolutionnaires, allant de la prise d'empreintes à l'analyse des traces. Le premier laboratoire sera ensuite crée à Lyon en 1910.



Sur le terrain, le rôle de la police scientifique est de rechercher les indices et les preuves qui pourraient faire avancer une enquête. Les éléments retrouvés sont prélevées pour être analysés en laboratoire. D'abord cantonnée aux affaires d'homicides, elle s'occupe désormais de la délinquance de masse et de la menace terroriste.