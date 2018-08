Martial You

Crédit Image : AFP / Archives, CHRISTOPHE ARCHAMBAULT | Crédit Média : Martial You | Durée : 03:16 | Date : 03/08/2018

Martial You

et Loïc Farge

publié le 03/08/2018 à 11:38

Alençon, le 17 Janvier 2021. L'homme qui est arrêté dans la préfecture de l'Orne a nargué la gendarmerie et la police pendant plusieurs années. La presse normande l'avait surnommé le "Facteur". Il terrorisait des veuves à qui il envoyait des lettres où il se réjouissait de la mort de leur mari et leur proposait ensuite de remplacer leur époux si elles se sentaient trop seules.



Il s'est aussi amusé à envoyer des courriers d'insultes à toutes les autorités du pays à chaque fois que quelqu'un de célèbre perdait un être cher. Le "Facteur" va ainsi sévir dans tout le pays sans être inquiété. L'affaire suscite des plaintes un peu partout, mais elle n'est pas considérée comme prioritaire par les autorités. D'autant qu'aucune veuve n'a été importunée physiquement ensuite.

Le major Didier Letellier va, lui, en faire une affaire personnelle. Il était ami d'un gendarme tué lors d'un contrôle de routine. Le "Facteur" n'avait pas pu s'empêcher de se réjouir de cette mort. Letellier est un homme solitaire, surnommé "Le Malinois" par ses collègues car il est maître-chien de formation, issu des rangs du Centre national d'instruction cynophile de Gramat dans le Lot. Il a développé une technologie infaillible basée sur l'odeur que laisse chaque individu.

L'odeur est encore plus fiable que l'ADN, car même deux jumeaux n'ont pas la même trace olfactive. Depuis 2021, l'empreinte olfactive est validée par les tribunaux. C'est un tournant pour le major Didier Letellier et pour l'ensemble de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Si le "Facteur" se fait arrêter, le major pourra le confondre à cause de son odeur.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.