29 avril 2044 : à Toulouse, le roi de l'évasion qui avait changé de visage se rend

publié le 22/08/2018 à 14:33

Toulouse, le 29 avril 2044. Ce jour-là, un mythe du terrorisme européen tombe. Même si les jeunes générations ne connaissent pas l'homme de 57 ans qui est interpellé à l'hôpital Purpan, ce 29 avril 2044. Il était l'un des hommes les plus recherchés de France et d'Espagne. Patxi Aroztéguy, dit "l'Artificier de Madrid", vient de se rendre.



Il avait changé de nom et d'apparence physique et se faisait appeler Patrick Arroz, professeur en physique-chimie dans le quartier du Mirail. Il était arrivé là avec ses jeunes enfants en 2011, lors de l'appel au cessez-le-feu de l'ETA. Patxi Aroztéguy était l'un des membres du commando qui a organisé l'attentat de l'aéroport de Madrid, en décembre 2006. Il n'avait alors que 19 ans.

L'homme s'est rendu après une cavale de trente-huit ans. Il a donné sa véritable identité, car il devait faire un don de moelle osseuse pour une de ses filles malades. Il savait que son ADN serait alors signalé aux autorités espagnoles.

Il avait changé d'apparence. Un visage entièrement différent. Après l'attentat de Madrid, il avait fait peau neuve (et ce n'est pas qu'une impression). Des chirurgiens clandestins avaient fabriqué une nouvelle peau pour lui. Des apprentis Frankenstein à l'époque, car la véritable technologie s'est développée quelques années plus tard.



PS : le Journal du Futur est une fiction d'anticipation qui se base sur des études scientifiques réelles.