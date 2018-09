L'éolien en mer marche partout en Europe... sauf en France !

publié le 07/09/2018 à 06:21

Il n'y a toujours aucune éolienne en fonctionnement au large de nos côtes, alors que la France a le deuxième plus grand domaine maritime au monde. Partout en Europe ont été construits de nombreux parcs : au Royaume-Uni, en Allemagne, au Danemark, en Belgique, aux Pays-Bas. Nous, on en a zéro.



Quand même, six parcs sont prévus en Bretagne et en Normandie, qui étaient au point mort. Nicolas Hulot les a relancés avant de partir du ministère de la Transition écologique et solidaire. Mais il faudra attendre au moins 2021 pour voir les premières éoliennes reliées au réseau électrique.

Le plus grand parc éolien offshore du monde a été installé par le Danois Orsted. Il compte 87 éoliennes sur une superficie plus grande que Paris. Il va fournir 660 mégawatts (un réacteur nucléaire, c'est 900 mégawatts). Nos voisins du Nord sont très forts pour ce type d'énergie, devenue parfaitement rentable, sans aucune subvention.

Nicolas Hulot a repoussé l'échéance

En France, pour arriver à réduire la part du nucléaire à 50% de notre production, il faudrait selon RTE (qui gère le réseau d'électricité) construire plus de 1.000 éoliennes en mer. On en est très loin.



Cela dit, 50% de nucléaire ce n'est pas demain la veille. Cela devait entre en 2025, selon l'ancien gouvernement. Nicolas Hulot avait repoussé l'échéance sans donner de date, mais il pensait à 2030.



Le premier ministre Édouard Philippe a expliqué, mercredi 5 septembre, que ce serait en 2035. D'ici là, les premières éoliennes an mer françaises devraient enfin tourner.