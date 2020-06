publié le 11/06/2020 à 08:32

Nous vivons des semaines troublantes entre un ministre de l'Intérieur qui estime que l'émotion peut dépasser les règles, un film retiré d'un catalogue d'une grande chaîne américaine et des manifestations dans toute l'Europe qui s'organisent contre le racisme.

"C'est un moment orwellien. On a du mal à le comprendre car dans 1984, Orwell décrit un État totalitaire or là, il vient d'en bas, mais la démarche est la même. Il forge un concept qui est la mutabilité du passé. Le passé est soumis aux besoins du présent : c'est ce qu'on appelle la mutabilité du passé, on contrôle les gens car on contrôle leur mémoires. Autant en emporte le vent avait déjà été censuré en 2017 à Memphis, donc le présent légifère sur le passé. On réécrit les choses aux besoins du présent, c'est totalitaire. Il s'agit de prendre la mesure de l'illusion qui consiste à croire qu'on lutte contre la haine en effaçant les traces de son passage. Cela n'a aucun sens car c'est impossible et c'est extrêmement dangereux", prévient Raphaël Enthoven.

"Plutôt que de censurer, ne faudrait-il pas expliquer ? J'étais partisan d'expliquer Mein Kampf pour en faire un objet d'étude mais Autant en emporte le vent, parions plutôt sur l'intelligence des gens. Ils ne sont pas si stupides que face à un cliché. La couleur de peau n'est pas un renseignement sur l'opinion des gens. Je n'ai pas de couleur de peau, personne n'en a. Il n'y a pas d'opinion de Noir ou de Blanc. Il y a du racisme en France donc la France est un État raciste, c'est un sophisme. Et ce sophisme est à combattre car le racisme d'État, on ne peut le résorber, la France n'est pas un État raciste. Le fait qu'il y ait du racisme n'avère pas un racisme institutionnel", assure le philosophe.