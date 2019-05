La couleur d'une paire de chaussures divise Twitter

publié le 06/05/2019 à 11:09

Après la robe, la paire de chaussures. En 2015, le débat concernant la couleur d'une robe n'avait pas manqué d'agiter de nombreux internautes, divisés entre ceux qui croyaient qu'elle était bleue et noire quand d'autre la voyait blanche et dorée.



Cette semaine, la publication de l'utilisatrice @KimmyMonte a permis à une paire de chaussures de faire le tour du réseau social Twitter. La raison ? Non pas son design ou son prix mais le fait que, comme pour la robe, personne ne la voit de la même couleur. Pour certains, elles sont grises et turquoises alors que pour d'autres, elles sont roses et blanches.

L'utilisatrice explique cette différence de perception des couleurs en s'appuyant sur des faits scientifiques. Si votre cerveau droit est dominant, vous verrez une combinaison de couleurs rose et blanche et si votre cerveau gauche est dominant vous apercevrez cette chaussure de couleur grise et verte. Et vous, de quelle couleur voyez-vous cette chaussure?

I HATE THE INTERNET. what color do you see? pic.twitter.com/2I1NYNQuHk — kim monte (@KimmyMonte) 4 mai 2019