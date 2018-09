Une paire de chaussures en vente pour la somme de... 17 millions de dollars

publié le 28/09/2018 à 12:47

Un record absolu selon les organisateurs. Une paire de chaussures en cuir, soie, or et diamants, est vendue pour 17 millions de dollars. Ces chaussures à talon à aiguille sont exposées depuis mercredi au Burj al-Arabe, l'un des palaces de la cité-Etat du Golfe. Les chaussures ont été conçues en Italie pendant neuf mois. Elles contiennent 236 diamants, ainsi que deux diamants sans défaut D de 15 carats chacun.



"Dubaï est une ville de millionnaires et de milliardaires. Il y a un marché potentiel dans toute la région du golfe et en Arabie Saoudite", a expliqué à l'AFP Hemant Karamchandani, le joaillier, responsable de cette création.

Avec cette création, le précédent record est désormais battu. Il revenait à des talons à aiguille, signé par la créatrice anglaise, Debbie Wingham. La paire de chaussures, vendus 15,1 millions de dollars, était composée de plus de mille diamants différents, cousus à l'aide d'un fil d'or de 24 carats.

¿ Ingiliz Debbie Wingham'in tasarimi, platin ve 24 ayar altindan yapilmis dünyanin en pahali ayakkabisi 15.1 milyon dolara satisa çikarildi. pic.twitter.com/bpaAZFGKvm — Mamafih365 (@Mamafih365) 27 octobre 2017