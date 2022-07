La colère, l'expression d'une souffrance

Pierre et sa femme se disputent sous l'œil de leur enfant

Pierre et sa femme se disputent sous l'œil de leur enfant

Sophie a l'impression d'être l'arrêt depuis quelques temps. Elle voudrait changer de vie, partir et surtout penser un peu à elle. C'est un grand changement et elle a peur de perdre ses repères ou de se tromper et de faire une erreur.

Jean s'énerve très facilement dans sa vie quotidienne. Cela lui porte préjudice. Sa colère semble provenir d'un mal-être lié à la relation avec sa mère. Pour quels raisons Jean est-il en colère contre sa mère ?

Pierre est papa d'un enfant de 3 ans. Après avoir vécu avec un père très impulsif, il redoute de reproduire les mêmes erreurs. Il s'inquiète du fait que son enfant soit spectateur des disputes avec sa femme.

Cet été dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h, la psychologue Cécilia Commo recueille les confidences des auditeurs de RTL.

Pour nous contacter :

Si vous souhaitez, vous aussi, vous confier à Cécilia Commo :

- appelez-nous au 09.69.39.10.11 (numéro non-surtaxé)

- envoyez-nous votre numéro de téléphone par SMS au 64900 code RTL ( 35cts/sms )

- écrivez-nous par mail sur parlonsnous@rtl.fr

- rejoignez-nous surnotre page Facebook

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info