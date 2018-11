publié le 06/11/2018 à 10:42

Ce mardi 6 novembre, Mademoiselle Jade accueille un Gérard Collomb fier d'être un "ancien nouveau maire de Lyon réélu haut-la-main pour la quatrième fois". Imité par Laurent Gerra, le nouveau maire explique combien il est soulagé de ne plus faire l'aller-retour Lyon-Paris, encombré de ses tupperware de salade de museau, de pieds-de-veau et de gratin d'andouillettes, et conseille à Emmanuel Macron de mettre fin à la crise du carburant avant le 14 novembre, arrivée du Beaujolais nouveau...



C'est ensuite un François Bayrou attristé et en pleurs qu'accueille Mademoiselle Jade pour réagir à la déclaration de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui a qualifié les électeurs de Laurent Wauquiez de "fumeurs de clopes qui roulent au diesel". Le maire de Pau a "mal à la France" et avoue "tirer une latte au volant de mon Ami 8 turbo-Diesel que j’ai customisée en orange aux couleurs du Modem".

Benoît Hamon fait ensuite irruption dans le studio de RTL. Énervé, mais tout en douceur, il déclare "souhaiter pousser un coup de gueule : Aaaaaaaah !" Toujours imité par Laurent Gerra, il se dit étonné de ne pas avoir remonté dans les sondages après l'interview qu'il avait accordé à Montluçon FM, dans laquelle il disait que "la politique d’Emmanuel Macron est méchante et que la France a besoin d’une politique gentille".

C'est ensuite Alain Juppé qui est interrogé par Mademoiselle Jade. Imité par l'humoriste, il revient sur son déjeuner en tête-à-tête avec Emmanuel Macron : "Le gamin avait le moral dans les chaussettes alors j'l'ai emmené becter au McDo. En ce moment, le jouet dans le menu Happy Meal, c'est monsieur patate. Ça lui a rappelé Stéphane Travert, son ex-ministre de l'agriculture, ça l'a fait marrer, le p'tit".



Enfin, Laurent Gerra a imité MC Bâtard qui réagit au plan pour lutter contre la violence scolaire de Jean-Michel Blanquer, et dénonce la violence... des professeurs. "C'est pas de la faute à oim si j’ai déboublationner les se-cla. C'est de la faute à que j'ai été victime de la violence colère. Les professeurs qu'ont toujours été en colère contre oim. Comme quoi soi-disant que j'voulais toujours fout' la merde !"