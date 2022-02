La chronique de Laurent Gerra du mercredi 9 février

À l'approche de la présidentielle, Anne Hidalgo cherche désespérément l’appui des sages du parti socialiste alors que la candidate est donnée à 2% dans un récent sondage. Elle a notamment appelé l'ancien président de la République, François Hollande pour lui réclamer son soutien.

"Mais... je te soutiens ! Pas plus tard qu’hier, au marché de Tulle, chez le boucher, j’ai croisé Madame Bougnard. Elle m’a demandé pour qui voter, j’ai dit 'la dame aux rats' mais comme elle est sourde comme un pot, elle a compris Christiane Taubira", lui a indiqué l'ex-chef d'État, qui "ne s'étonne pas" de l'impopularité de la maire de Paris. "À la primaire populaire, tu as fini au fond de la classe, derrière Larrouturou ! Et tu as eu la mention 'passable' avec avis de redoublement et convocation des parents. Je l’ai vu, ça", lui rappelle-t-il.

Du côté de l'économie, le Bitcoin a brusquement perdu près de la moitié de sa valeur après des années de croissance à la verticale, ruinant de nombreux investisseurs. Pour mieux comprendre cette problématique, François Lenglet fait le point avec un exemple concret, celui de la Green Week de RTL, durant laquelle il a promis de manger 100% local, tandis qu'Yves Calvi doit se passer de viande.

"Eh bien, localement, comme j'habite à Barbès, je n'ai trouvé que des kebabs. C’est un peu monotone à la longue. Alors qu’Yves Calvi a le droit de manger de tout, quelle que soit la provenance, pourvu que ce ne soit pas de la viande", contextualise-t-il. "Eh bien, je peux discrètement lui acheter des cerises du Pérou et des asperges de Chine et je le paye en SALAMIcoins", une cryptomonnaie créée pour la Green Week. "Ça m’a coûté 2 SALAMIcoin, soit environ, au cours actuel, une centaine de rondelles de saucisson".