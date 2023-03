La chronique de Laurent Gerra du mercredi 8 mars

C’était hier la journée de mobilisation contre la réforme des retraites… : "Saluuuut !" Bonjour Patrick Sébastien. Vous vous sentez concerné par ce mouvement social ? : "Mais non ma Jadounette, on s’en tape de la réforme des retraites ! On est quel jour aujourd’hui ?" Le 8 mars… : "Et le 8 mars, c’est quoi ? C’est la Sainte Bonne Femme !" Quoi ?! : "Ben ouais, c’est la fête des bonnes femmes… Alors je voulais souhaiter une bonne fête à toutes les bonnes femmes…Et on fait tourner les serviettes, pour souhaiter une bonne fête, à toutes les poulettes".

Nous vous en parlions la semaine dernière, Sylvester Stallone triomphe actuellement dans la série « Tulsa King », dans laquelle il interprète le personnage de Dwight Manfredi, un maffieux italo-américain qui découvre le monde de 2023 après 25 ans passés en prison. Bonjour Dwight. : "Salut." Tout va bien depuis la semaine dernière ? Vous avez réussi à vous acclimater à l’année 2023 ? : "Ouais, j’ai fini par comprendre que maintenant, la radio est filmée et qu’on la regarde sur nos téléphones en coupant le son et en lisant les sous-titres. Mais y a toujours un truc qui m’échappe."

Tiens, bonjour Fabrice Luchini… : "Salut la Jade… Je suis sûr que t’es pas allée à la Berlinale…" En effet, je ne suis pas allée à ce festival de cinéma… : "Ça ne m’étonne pas… T’as préféré faire de l’accrobranche à Center Parc plutôt que d’aller voir des films exigeants à Berlin ! Et t’as eu tort, la Jade… Parce que si t’avais été à la Berlinale, t’auras vu en avant-première le film du philosophe et écrivain trans Paul B. Preciado… Ça s’appelle "Orlando, ma biographie politique !"

