La chronique de Laurent Gerra du mercredi 11 mai

Faisons maintenant le point sur la situation en Chine avec un sinologue bien informé : Jean-Pierre Raffarin, imité par Laurent Gerra. Xi Jinping, le président chinois, persiste dans sa stratégie du zéro-covid malgré les protestations grandissantes de la population. Selon Jean-Pierre Raffarin, il va tenir bon "car comme le disait très justement Bruce Lee Toussaint ce matin sur BF-Nem TV : En Chine, quand tu râles trop fort, tu finis dans des nouilles au porc".

La Chine a d’ailleurs été de nouveau épinglée dans le dernier rapport de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse dans le monde. "En effet, la presse existe en Chine, mais elle est rarement contestataire. Comme le rappelait ce matin Pascal Prong dans son émission L’heure des Prong sur C-Nouilles : Qui en Chine critique le pouvoir finit sur une plaque chauffante avec des champignons noirs", poursuit Raffarin.

Patrick Sébastien a également fait irruption dans la chronique de Laurent Gerra : "Salut à tous et bienvenue dans Doigt de réponse, l’émission sans concefion, euh euh ! Aujourd’hui on parle de l’accord historique des différents partis de gauche pour les législatives en compagnie d’Olivier Marchais, le fils de Georges Marchais et soutien de Fabien Roussel… Et de l’écologiste Sandrine Rousseau".

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info