Le meilleur de Laurent Gerra du dimanche 08 mai 2022

Depuis le second tour de l'élection présidentielle, les experts politiques étudient la carte de France des résultats, commune par commune. Laurent Gerra a donc décidé d'imiter l'économiste de RTL François Lenglet qui a analysé les communes ayant voté pour Emmanuel Macron. "Prenons Le Village, c’est le nom d’un bar à chats du XIe arrondissement où je vais souvent en afterwork. Eh bien, au Village, l’atelier de smoothies recrute massivement. Et là, on vote Macron".

Mais il a aussi essayé d'interpréter ces cartes en étudiant les villes qui avaient voté pour Marine Le Pen : "Prenons le village de Morneuil-la-vieille ! Là-bas, l'école a fermé, le médecin s'est pendu, l'école de danse country a fait faillite, la première maternité est à une heure de tracteur et ils ont planté des éoliennes au milieu du cimetière. Eh bien à Morneuil, on vote Marine Le Pen".

De son côté, Christian Jacob, le président des Républicains, a récemment refusé toute alliance avec le parti d'Emmanuel Macron : "Ils veulent tous pactiser avec lui, les rats quittent le navire ! Pour les législatives, on va faire nos meetings sur Rires et Chansons et vendre nos cartes d’adhésion sur Billets Réduc. Quitte à faire rire le public, autant que ce soit volontaire".

