La chronique de Laurent Gerra du mardi 31 mai

À l'approche des élections législatives, la Nupes et le parti d'Emmanuel Macron Renaissance sont en tête des intentions de vote. Marine Le Pen semble ainsi payer cher sa division avec Éric Zemmour, mais selon elle, même en cas de débâcle, le Rassemblement national s'en remettra. "Les Le Pen sont un peu les Highlanders de la politique, à la fin il ne reste qu’eux. Souvenez-vous, en 1999, quand l’infâme vermisseau Bruno Mégret a voulu créer son propre parti contre mon père (...) Et ben Zemmour, c’est pareil. Dans dix ans, il aura rejoint Bruno Mégret dans les poubelles de l’histoire", assure-t-elle.

Ce mardi 31 mai est la journée mondiale sans tabac. Chaque année, celui-ci tue 75.000 personnes en France, mais ce n'est pas une raison suffisante pour arrêter selon Michel Houellebecq qui a "résisté au coronavirus, à la présidence de François Hollande et à la destruction de l’Occident". "Non mais la santé, ça m’intéresse pas. Je préfère fumer 5 paquets par jour que manger 5 fruits et légumes par jour. Quoique, j’exagère, à Noël dernier, j’ai mangé une clémentine", détaille l'écrivain.

Du côté de la culture, un jeune homme a provoqué la stupeur au musée du Louvre, après avoir lancé une part de gâteau sur la Joconde. "T'as pas le droit de faire ça... à une part de gâteau ! Les gâteaux, c'est fait pour être mangé, pas pour être jeté sur un tableau ! C'est du gâchis et faut pas gâcher, fumier", réagit Gérard Depardieu. "C’est bien connu : balancer une part de fraisier sur la Joconde, ça va arrêter la pollution ! Je vais te dire un truc, la Jade, moi, c’est justement à la nature que j’en veux... Pour avoir enfanté des cons pareils", poursuit l'acteur sur les motivations écologistes du jeune homme.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info