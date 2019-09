La chronique de Laurent Gerra du 24 septembre 2019

publié le 24/09/2019 à 09:16

Marine Le Pen, qui est restée dans le studio de RTL, salue tous les auditeur.rices de RTL et reproche à Emmanuel Macron d'avoir volé toutes ses idées en voulant lutter contre l'immigration et le communautarisme. Elle se dit obligée de changer radicalement de position. "Migrants welcome !", salue-t-elle.

Puis, Jean-Pierre Raffarin prend la parole en chinois. "Comme le dit Bernard Lao Tse, 'quand le félin n'est pas là, les rats font la numba'", explique le sage qui défend que lorsqu'Emmanuel Macron est au bout du monde "pour sauver l'humanité et la planète", ses ministres en profitent pour faire n'importe quoi. Alors qu'on a appris que le président avait installé une application pour suivre l'avancée des réformes de ses ministres, Jean-Pierre Raffarin l'enjoint de les mettre sur "adopte un ministre.com'".



Jean-Claude Gaudin s'emporte contre les Parisiens qui viennent dans sa ville pour la drogue. "À Marseille, les seules herbes qu'on fume, c'est en papillote !", s'emporte-t-il. Selon lui, les fusillades dans sa ville ne sont que des "fariboles".

Patrick Sébastien fait le point sur la PMA dans son émission "doigt de réponse". Il laisse la parole à Philippe de Villiers. "J'ai décidé de partir en croisade contre cette pratique infâme et porter haut l’étendard de l'hétérosexualité triomphante". Pascal Praud, lui, se demande qui va savoir déplier les poussettes et faire les créneaux de voiture avec la généralisation des couples de femmes.