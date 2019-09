La chronique de Laurent Gerra du jeudi 26 septembre

publié le 26/09/2019 à 09:19

Le premier manuel scolaire en écriture inclusive, qui consiste à rendre la langue française plus égalitaire entre les hommes et les femmes, crée la polémique. "J'ai froid", commente Michel Houellebecq. "Malgré l'immense respect que j'ai pour Michel Houellebecq, auteur d'une oeuvre considérable, je me dois d'exprimer mon désaccord. Le studio dans lequel nous débattons est chauffé, on ne peut donc raisonnablement pas affirmer qu'il fasse froid, j'ose donc le dire, Houellebecq cède à la dictature de la frilosité", rétorque Alain Finkielkraut.

Michel Drucker veut dorénavant qu'on le nomme Schwarzendrucker. "Ce matin, j'ai soulevé 150 kilos en développé-couché, 50 séries de 300. J'ai les pectoraux aussi développés que les seins de Pamela Anderson", affirme-t-il.

Un espace naturiste a été inauguré au Bois de Vincennes et il restera ouvert jusqu'au 15 octobre. Les gendarmes reprennent du service. "Vous n'allez pas me faire croire que la Mairie de Paris autorise ce genre de débauche ?", dit l'un d'entre eux.