La chronique de Laurent Gerra du lundi 20 décembre

Après avoir annoncé que le passe sanitaire allait se transformer en passe vaccinal, le ministre de la Santé a déclaré que nous avons atteint en France le pic épidémique de la cinquième vague. "Présentez-moi immédiatement votre passe vaccinal, votre rappel BCG, vos papiers d’identité, votre permis de conduire et votre carte fidélité Franprix", lance Olivier Véran. "Alors vous seriez aimable de changer de masque, de vous passer les mains au gel hydroalcoolique, de vous laver les dents, de prouver que votre poncho sort du pressing et de reculer de trois mètres, afin que nous puissions converser en toute sécurité", poursuit-il.

L’Institut Opinion Way et TV Magazine viennent de révéler le classement de l’animateur préféré des Français. Stéphane Plaza prend la première place, suivi de Jean-Luc Reichmann et de notre Cyril Lignac national. "Ben et moi ?!", réagit Laurent Ruquier. "Avec tout le temps d’antenne que je fais, j’aurais espéré être un peu plus haut ! Mais c’est pas grave, je vais demander à en faire encore plus. Si je récupère M6 Boutique et la météo des neiges, je prendrai peut-être quelques places", dit-il.

Pascal Praud, lui, est venu parler de son émission les Auditeurs ont la parole. "Nous parlerons bien sûr du séisme politique du week-end, de l’évènement qui rebat intégralement les cartes de cette campagne électorale : Christina Taubira a annoncé sur son compte Twitter qu’elle envisageait de se présenter à la présidentielle ? Qu’est-ce qu’on en a à carrer ? Je pose la question au 32-10", dit-il.