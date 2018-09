et Jade

publié le 27/09/2018 à 09:48

Ce jeudi 27 septembre, Laurent Gerra a commencé par imiter Philippe Bouvard, dans son émission "Allô, ici Bouvard". Le présentateur fait notamment référence au réchauffement climatique qui, selon lui, est "bon pour la libido et donc la natalité".



Puis, c'est le regretté Pierre Bellemare que l'humoriste a imité. Dans un télé-achat, en compagnie de Maryse, l'animateur présente les différents objets mis en vente par l'Élysée : stylos Bic, mugs, montres... Mais également "le brassard de police et la très grosse matraque d'Alexandre Benalla", ainsi que "Baybayrou, le doudou du Président".

C'est ensuite José Bové et le sosie officiel de Bourvil, Jean-Luc Bennhamias, qui ont été imités par Laurent Gerra. Ce dernier a écrit un livre sur Nicolas Hulot, sorti au lendemain de la démission de l'ancien ministre de la Transition écologique. Une situation qui ne plaît pas à José Bové qui suggère de remplacer le ministère de l'environnement par des ruches.

Enfin, l'humoriste a imité Patrick Bruel. Dans quelques semaines sortira son nouvel album, le 2 novembre prochain. Et Mademoiselle Jade constate que le chanteur a changé de style : désormais, il murmure. "À force de chanter 'Mon amant de Saint-Jean', mon public, c'était plus que des Ginette ou des Marie-Louise", explique-t-il. "Désormais, avec ma nouvelle voix de Benjamin Biolay, j'peux aussi attraper des Capucine, des Marion... ou même des Mathieu et des Jules !"