La chronique de Laurent Gerra du jeudi 27 janvier

Pfizer va produire le Paxlovid, son médicament pour soigner la Covid, à Mourenx, dans la banlieue de Pau. Le maire de Pau François Bayrou, est avec nous pour en parler. "En effet, la ville de Pau confirme ainsi son attractivité économique, et je m’en félicite", dit-il. Selon lui, ce qui a séduit le groupe Pfizer dans sa ville, est "en premier lieu, à n’en pas douter, la présence d’un restaurant la Patata à proximité de la future usine Pfizer".

Chaque semaine sur RTL, Philippe Bouvard, imité par Laurent Gerra, décrypte l’actualité brûlante dans sa rubrique "À mon humble avis". Découvrons tout de suite les sujets de jour. "À mon humble avis, avec le variant Omicron, ils vont nous reconfiner à Noël ! À mon humble avis, Éric Zemmour va se présenter à l’élection présidentielle", dit-il.

Entre deux livres sur ses grands-parents Simone Signoret et Yves Montand, notre ami Benjamin Castaldi parle librement de sa famille et a annoncé qu'il sera bientôt papy. "Ben ouais, j’ai fait un calcul et les enfants de mes enfants, c’est mes petits-enfants. Comme moi, j’suis l’enfant de mon papa Jean-Pierre, celui qui a une grosse tête et qui fait toujours brrrlll, et je suis le petit enfant de mon papy queutard et de ma mamie cocue", explique-t-il.