La chronique de Laurent Gerra du lundi 14 mars

Emmanuel Macron garde le lien avec Vladimir Poutine. C’est probablement le chef d’État qui a le plus souvent le président russe au téléphone. Partons à l’Élysée pour voir comment se déroulent ces conversations. "Allô, Vlad, c’est Manu ! Tu vas quand même pas commander des avions de chasse aux Chinois ?", lance Macron. "Toi arrêter bloquer ligne à moi. Moi attendre coup de téléphone Xi Jingping pour commande", répond Poutine.

Mise en place la semaine dernière, la plateforme gouvernementale "Je m’engage pour l’Ukraine" permet aux Français d’accueillir des réfugiés chez eux. "En tant qu’homme de gauche opposé à la guerre, je me suis inscrit sur la plateforme pour accueillir des réfugiés chez moi, mais y a eu un bug. Je devais recevoir chez moi Anouchka et Svetlana, mais ils se sont gourrés, ils m’ont envoyé Boris et Alexeï…", explique Patrick Bruel.

Dans les sondages Jean-Luc Mélenchon est loin devant ses concurrents à gauche. "Au lieu d’me faire des courbettes, tu ferais mieux d’aller m’chercher un café ! Avec tout le pognon qu’il a, ton tsar Nicolas II Tavernost, y peut pas me payer un café ?! Tu crois que j’vais aller l’chercher moi-même en Colombie, mon café ? Mon nom c’est Mélenchon, pas Jacques Vabre !", s'emporte l'Insoumis.