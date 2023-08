La chronique de Laurent Gerra du 31 août 2023

Le mois d'août a été marqué un fort épisode caniculaire. Monsieur Le Pen souhaitait réagir et notamment rectifier certaines informations. "Oui, voyez-vous, nous parlons du changement climatique mais il me semble que nous nous trompons de coupable (...) En effet, en laissant la France ouverte comme une chroniqueuse de TPMP, nous avons fait entrer bon nombre de zigotos venus d'Afrique, qui en plus de leur culture, leur religion et leurs pois chiches, ont emmené avec eux leur climat", raconte l'ancien homme politique.

De son côté, Alain Finkielkraut est revenu dans son émission "Taisez-vous" sur le phénomène de l'été, le film "Barbie" en compagnie de son invitée Evelyne Chombier-Nakache. Dans ce film "Monsieur Ken est un abruti inutile qui passe ses journées à la plage et n’ouvre jamais un livre. Ne pensez-vous pas que cette représentation du mâle contribue à stigmatiser la gente masculine ?", débute Alain Finkielkraut. "Eh bien si, et voyez-vous, je dirais que c’est d’ailleurs une excellente chose. Il est temps en effet que les filles réalisent que les garçons sont tous des petits cons", réagit Evelyne Chombier-Nakache.

Pascal Praud, lui, est de retour à RTL, où presque ! "J’ai ouï dire que vous aviez un nouveau médecin dans la matinale de RTL, le docteur Billy Mustapha… Jimmy Mohammed ! Je voudrais lui demander s’il n’aurait pas un remède efficace contre la gueule de bois. J’ai essayé l’infusion au curry de Cyril Lignac, mais ça ne marche pas du tout", s'exclame-t-il.

Dans cette chronique du 31 août 2023, Laurent Gerra a également imité Bruno Le Maire et Elisabeth Borne dans la voix de Jade.

































































































































































































































































































































