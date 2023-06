La chronique de Laurent Gerra du 22 juin 2023

Selon une étude espagnole, près de 400 personnes sont mortes après un selfie dangereux ces dernières années. À l’approche des vacances d’été, propices aux selfies, les pouvoirs publics s’en mêlent… Ah, je crois reconnaître cette musique… : "Bonjour, c’est Benjamin Castaldi, écrivain de livre sur ma mamie cocue, souffre-douleur chez Hanouna et mannequin grande taille chez Comme j’aime.fr… N’oubliez pas le point fr, c’est important le point fr…" Vous vous sentez concerné par les selfies dangereux ? : "Ben oui… vous m’avez jamais vu avec ma perche à selfie dans les pubs Comme j’aime ?"

"Fumier !" Tiens, Gérard Depardieu ! Qu’est-ce qui vous amène ? : "J’ai lu dans le journal que selon une étude de Santé Publique France, 1 français sur 5 boit plus que les deux verres de vins recommandés par jour. Mon cul sur la commode !" Et alors, qu’est-ce qui vous choque ? : "Ça voudrait dire que 4 français sur 5 boiraient moins de deux verres par jour ? Non mais c’est une blague ! Rien que sur ce plateau, y a tellement d’arsouilles qu’on pourrait monter une équipe de France olympique de levage de coude ! Avec monsieur Calvi en capitaine, on ramènerait la médaille d’or à coup sûr !"

Parmi les méthodes de développement personnel à la mode, il en est une qui a la faveur des magazines et des librairies en ce moment, il s’agit du Morning Miracle. Bonjour Jean-Marie Bigard : "Allez tous vous faire miraculer !" Je vois que vous en forme de bon matin… : "C’est depuis que je pratique le Morning Miracle. Tu sais que tout ce qu’on essaie de nous cacher, ça l’intéresse, le gars !" Et là, en l’occurrence, qu’est-ce qu’on nous cache ? : "Fais pas ta nunuche innocente ! Je sais que tu l’as lu, le livre sur le morning miracle ! C’est pour ça que tu sors promener Bibi à 6 heures du matin. Yves Calvi et Amandine Bégot aussi, ils l’ont lu, c’est pour ça qu’ils font la matinale, les gars."











































































































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Castaldi, Depardieu, Bigard... La chronique du 22 juin 2023 00:08:40

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.