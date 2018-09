publié le 04/09/2018 à 11:06

Une semaine après la démission de Nicolas Hulot, et quelques heures avant la nomination d'un nouveau ministre de l'Environnement, les voix se multiplient pour réclamer à Emmanuel Macron un infléchissement de sa politique vers plus d'écologie.



Pour en parler, Mademoiselle Jade accueille deux écologistes de renom, José Bové et Jean-Luc Benhamias, ancien candidat à la primaire de gauche et sosie de Bourvil. "Jean-Luc, vous pensez qu’il y a urgence ?"

"Oh bah ouiiii…", lui répond Benhamias, imité par Laurent Gerra, avec la voix de Bourvil. "Parce que si on ne fait rien contre le réchauffement climatique, la planète, elle va marcher beaucoup moins bien". Jade lui demande alors : "Et quelles mesures proposez-vous ?"

Et Benhamias de chantonner :

La tacatacatac-tactique de Benhamiaaas

C’est qu’il faut empêcher

Les vaches de péter

"Le problème, c'est les vaches !"

Mais, José Bové ne semble pas partager cet avis : "Mais non les vaches n’ont rien à voir là dedans ! Le problème c’est la pollution industrielle. Ce qu’il faut, c’est démonter les usines comme on démontait les Mc'Do y a 20 ans".



"Je ne suis pas d’accord", rétorque Benhamias. "Il y a aussi un problème avec les vaches !". "Ma parole mais il est obsédé par les pets de vaches l’autre abruti…", lui lance alors José Bové, toujours imité par l'humoriste.

Hop hop hop je sens que ça dégénère, on va arrêter là. Finalement c’est ça le problème de l’écologie en France : dès qu’on met deux écolos dans la même pièce, il leur faut pas cinq minutes pour se taper dessus."