La chronique de Laurent Gerra du 1er septembre 2023

Près de 10% des Français ont investi leurs économies dans les cryptomonnaies. Pourtant, la valeur de ces dernières ont beaucoup baissé cet été. Et il est difficile de s'y retrouver. François Lenglet fait le point ce 1er septembre, dans la voix de Laurent Gerra. "Je conseilles aux épargnants qui nous écoutent d'investir dans des valeurs concrètes qui ne peuvent pas baisser, comme le sachet de moutarde qui a encore gagné 30 % en un mois, ou le seau à charbon qui va encore monter cet hiver", explique-t-il.

Les chaînes d'information aussi ont dévoilé leurs nouvelles formules. Marc-Olivier Fogiel, patron de BFMTV, est venu réagir sur RTL : "J'ai upgradé ma grille en effet, j'ai acheté de nouvelles chemises et de nouvelles vestes à Yves Calvi pour son anniversaire". Quant à Jean-Michel Blanquer, qui s'est vu proposer un poste de débateur, Marc-Olivier Fogiel l'admet, c'était une erreur. "Comme il était à Ibiza, je croyais qu'il était fun, mais en réalité il est tout chauve et tout gris, aussi boring qu'Alain Duhamel et Jean-Michel Aphatie réunis", argumente-t-il.

De son côté, Patrick Sébastien a passé un bel été. "J'ai fait ma traditionnelle tournée des campings, et partout où je suis passé, j'ai mis le feu. Mais en dehors, j'ai tout éteint". Dans la voix de Laurent Gerra, il raconte une mésaventure arrivée au "camping de la Moule"... Et pas de panique, il a encore beaucoup de projets.

































































































































































































































































































































