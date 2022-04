Le meilleur de Laurent Gerra avec Marc-Olivier Fogiel et Vladimir Poutine

Après le premier tour de l’élection présidentielle, les chaines d’information allègent leurs programmes politiques et sont moins soumises aux réglementations. Un soulagement pour le directeur de BFM TV. "Bon débarras ! Il avait tellement de temps d’antenne qu’on n’arrivait plus à fournir assez de chemises de couleur à Yves Calvaï et tu verrais la tête de mon Bruce AllSaints, il est ravagé", explique Marc-Olivier Fogiel.

Ce dernier se réjouit du retour des "Story". "La story Macron : Brigitte, une first lady à la française. Et la story Le Pen : Marine, son papa et ses chats", cite-t-il notamment avant de s'écrier, soulagé, "enfin des vraies breaking news".

Malgré tout, la campagne de l’entre-deux-tours occupe une grande partie de l’espace médiatique pendant que la guerre en Ukraine se poursuit, ce qui arrange grandement Vladimir Poutine. "Moi vouloir remercier petit président Macron et fille homme œil de verre, déclare le président russe, grâce à eux, BFM TV plus parler moi. Moi pouvoir envoyer missile sur Ukraine tranquillou bilou."

Le dirigeant se laisse également aller à un commentaire sur la campagne présidentielle : "France occupée à processus démocratique à eux avec président qui veut pas faire débat et fille homme œil de verre extrême droite. France, grande démocratie", déclare-t-il, hilare.