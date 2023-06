La chronique de Laurent Gerra du 16 juin 2023

"Fumier !" Ah, bonjour Gérard Depardieu. Qu'est ce qui vous arrive encore ? : "Ce qui m'arrive, c'est qu'il est impossible d'allumer sa télé sans tomber sur quoi ? Sur un journaliste avec des auréoles sous les bras, en direct devant une fontaine. C'est les mêmes qui, l'hiver, sont en anorak devant les péages d'autoroutes bloquées par la neige et qui interview des automobilistes bloqués. Et à l'automne, ils sont avec des bottes dans les inondations. Ils l'ont acheté ou leur carte de presse à Météo-France ?"

La canicule sévit partout en France avec des températures record pour un mois de juin. On en parle avec notre expert scientifique Michel Chevalet : "La canicule, comment ça marche ? Eh bien, c'est très simple. Elle se déclenche quand une masse d'air chaude en provenance du Sahara s'installe sur la France en bloquant les masses d'air froides océaniques."

"C'est faux !" Ah ben tiens ! Bonjour Pascal Praud. Vous contestez l'explication de Michel Chevalet ? : "Absolument. Il n'y a pas de canicule en ce moment en France." Bon, vous n'allez pas recommencer à tenir des propos climatosceptiques : "Mais si, il n'y a pas de canicule en France, d'ailleurs, j'ai un peu froid. Faut il rallumer le chauffage ? Je pose la question au 3210 !"

Le football féminin ayant conquis le public, il faut veiller à la sécurité des stades. Une mission de la plus haute importance qui a été confiée à une brigade d'élite arrivée tout spécialement de Saint-Tropez : "Garde à vous messieurs. Notre pays compte sur nous pour assurer la protection rapprochée des joueuses de l'équipe nationale. Il s'agit d'ouvrir l'œil et de ne pas les lâcher d'une semelle, des questions ?" Oui chef, est ce que je peux accompagner les joueuses dans les vestiaires et sous la douche pour bien les protéger ?"





































































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Depardieu, Chevalet, De Funès... La chronique du 16 juin 2023 00:07:32

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



