La chronique de Laurent Gerra du 15 juin 2023

D’après un récent rapport, les services de renseignement français craignent de plus en plus les actions violentes de la part des écologistes radicaux. C’est le thème de l’émission "Taisez-vous" animée par notre ami Alain Finkielkraut : "Taisez-vous, une émission d’Alain Finkielkraut dans laquelle je reçois aujourd’hui une jeune militante écologiste radicale Mélina Ture. Bonjour mademoiselle Ture…" : "Ok boomer, tu m’appelles pas mademoiselle parce que tu sais rien de mon genre, j’te f’rai dire !" : "Oui alors j’ai en effet manqué à tous mes devoirs en omettant de dire, qu’en plus d’être écologiste radicale, vous êtes aussi liée au mouvement LGBTQXYZ, dont je rêve voir l’acronyme accepté au scrabble ce qui me permettrait de mettre la pâtée à Xavier Darcos lorsque nous jouons une partie à l’Académie…"

La fête des pères aura lieu dimanche prochain. Bonjour Nicolas Sarkozy, vous êtes papa de la petite Giulia depuis 12 ans… Ça veut dire quoi, pour vous, la fête des pères ? : " Vous voulez savoir ça veut dire quoi pour moi ? Ben je vais vous le dire… La première fois que ma petite Giulia elle m’a souhaité bonne fête papa, c’est simple : j’en avais les larmes à mes yeux." Et quel a été son premier cadeau de fête des pères ? : "Une paire de boules Quiès, à enfiler quand ma Carlita elle fait ses gammes à la guitare. Et je peux vous dire qu’elles m’ont bien servi, ich ich ich…"

"Saaaluuut !" Tiens, Patrick Sébastien. Y’avait longtemps…Malgré votre chemise à fleurs, vous n’êtes donc pas encore en vacances ? : "Pas tout à fait… J’t’explique : avant de filer au Cap d’Agde, je suis en train de lancer MA radio digitale." Vous n’êtes pas le premier à vous lancer dans la radio digitale. Vous savez sans doute que RTL.fr est l’un des tout premiers sites de radio digitale…: "Ouais, mais moi, je vais lancer la première radio VRAIMENT digitale parce qu’elle va s’appeler LE DOIGT.fr C’est génial, non ? " Disons qu’en tout cas, c’est original. Et qu’est-ce qu’on va écouter sur LE DOIGT.fr ? : "Ben côté musique, des chansons d’amour mais pas des trucs chiants et tout mous : que des chansons d’amour qui se dansent. Tiens, j’vais te montrer une chorégraphie : tu tends ton doigt comme ça…"





































































































































































































