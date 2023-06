La chronique de Laurent Gerra du 14 juin 2023

La semaine dernière, notre spécialiste économie François Lenglet demandait aux auditeurs de se méfier des publicités utilisant son image pour conseiller des investissements. Bonjour François Lenglet : "Bonjour à tous. Attention, je voudrais dire à nos auditeurs qu’on m’a signalé dans les locaux de RTL une autre personne dégarnie qui utilise mon image. Sachez que je ne donne jamais de projections sur le temps qu’il va faire." Ne vous inquiétez pas, François, c’est Louis Bodin, il est là pour la météo. Mais on sent que cette publicité mensongère qui utilisait votre image vous a perturbé... : "C’est vrai car les fausses publicités se multiplient. Vous vous souvenez de la lotion capillaire Pouss’Tiff sur Franck-Provost.fr où on utilisait mon image sans mon autorisation ?"

Vous le savez, Michel Polnareff sillonne actuellement les routes de France pour une tournée de plus de 30 dates. Afin de surfer sur cet engouement populaire, le producteur de Michel Polnareff a demandé à nos politiques d’enregistrer un tribute à l’iconique chanteur aux lunettes noires.

Dès qu’il a eu vent du projet, le Président du Modem François Bayrou a immédiatement proposé de reprendre la fameuse ballade "Goodbye Marylou" qui est aussitôt devenue "Allô, c’est Bayrou" :

"Quand l'écran s'allume, je tape sur mon clavier

Tous les mots sans voix qu'on s'dit avec les doigts

Et j'envoie dans la nuit un message à Emmanuel qui

Me répondra "okay pour un rendez-vous"























































































































































































