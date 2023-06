La chronique de Laurent Gerra du 13 juin 2023

L’ANSM, l’Agence nationale de sécurité des médicaments, lance une campagne pour un meilleur usage des médicaments. On en parle avec le porte-parole du gouvernement, par ailleurs ancien médecin et ministre de la santé : bonjour Olivier Véran : "Bonjour ! Selon l’ANSM, 30% des Français adaptent eux-mêmes la dose ou la durée des médicaments qui leur ont été prescrits… Ça peut avoir des conséquences dramatiques !" Ah oui ? Vous avez des exemples ? : "Bien sûr ! Récemment, un homme a passé 48 heures dans ses toilettes après avoir pris trop de Cacaplus 3000, un médicament contre la constipation. Au lieu d’en prendre un comprimé, il avait pris toute la plaquette ! Résultat, il a fallu l’emmener d’urgence à Bricorama pour lui plâtrer l’intestin."

Fabien Roussel, le leader du parti communiste, ne lâche rien contre la réforme des retraites. Présent à toutes les manifestations, il organise aussi, comme à Montpellier, des barbecues citoyens. Faisons le point avec son conseiller et meilleur ami Olivier Marchais, le fils du regretté Georges Marchais : "Dites-moi mamzelle Jade, elle a changé, votre collègue, là, Arlette Chabot… C’nouveau brushing, ça lui va rudement bien… L’bigoudi la met très en beauté…" Ce n’est pas Arlette Chabot, c’est Amandine Bégot… : "Ah ben j’comprends mieux ! Ce serait y pas la Bégot qu’arrête pas de titiller mon Roussel à chaque fois qu’il vient petit-déjeuner dans son studio ? C’est une Elkabbach en louboutins, celle-ci ! Que l’autre jour, elle a même essayé de faire dire du mal à mon Fabien d’nos amis d’la NUPES !"

La presse people en fait ses gorges chaudes : René-Charles, le fils de Céline Dion, serait en train de dilapider l’héritage familial en jouant dans les casinos… Bonjour Céline Dion : "Bonjour mademoiselle Jade, bonjour monsieur Calvi, bonjour mâme Bégaud, et merci de m’inviter dans vot’ morning show qui swingue lô…" René-Charles passe vraiment son temps dans les casinos ? : "Il y a passe ses nuits et il perd des millions ! Des années que j’sue sang et eau tous les soirs à Végas à faire des chorégraphie pas possib’ avec mon Pépé Munoz pour nous constituer un p’tit pécule, et au fur et à mesure que j’gagne des dollars, le gamin les perd à la roulette et au backgammon dans c’maudit casino… Oh c’t’affreux, c’t’affreux…"



















































































































































































À écouter L'INTÉGRALE - Pape François, Marchais, Dion... La chronique du 13 juin 2023 00:07:38

Du lundi au vendredi à 8h50, retrouvez l'incontournable Laurent Gerra qui imite avec malice les déclarations chocs et les tics des célébrités. Avec sa complice, Mademoiselle Jade, les séances de travail ne sont jamais tristes.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info