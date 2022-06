Fête des pères : 4 idées cadeaux à moins de 20 euros

La fête des pères aura lieu le 19 juin. La date approche et selon la tradition, il faut offrir un cadeau à son ou ses papa(s). Toutes les bourses n'étant pas toujours adaptées à des cadeaux très onéreux, il est parfois difficile de trouver une idée à moins de 20 euros qui fera plaisir à ses parents.

Depuis la fin de la période des colliers de nouilles et des cendriers en pâte à sel, trouver un cadeau à son père n'est pas une mince affaire. Il faut qu'il soit utile, que ça lui fasse plaisir, qu'il respecte l'environnement ... et qu'il ne soit pas trop cher. Un vrai casse-tête moins d'un mois après la fête des mères.

Pour un cadeau à moins de 20 euros, exit les parfums, montres et autres activités vendues dans des boxes. Il faut faire preuve d'imagination, parfois de créativité et systématiquement d'amour.

1 - Une plante en pot

Qui a dit que les fleurs étaient réservées aux mamans ? Une plante en pot, en plus d'être écologique et peu onéreux, fait toujours plaisir à recevoir. Que votre père habite dans une maison ou un appartement, une plante est une jolie façon d'habiller son intérieur ou son extérieur. Pour un papa qui aime jardiner, c'est le cadeau idéal. De plus, il pensera à vous lorsqu'il s'occupera minutieusement de sa belle plante, et ce, tout au long de l'année. Pour un papa qui n'a pas la main verte, vous lui offrez une bonne occasion de s'y mettre, et d'apporter un peu de verdure dans sa vie. Vous pouvez choisir une plante qui demande très peu d'entretien comme les cactus ou une aloe vera.

Vous pouvez aussi opter pour un arbre fruitier, comme un citronnier ou un kumquat, qui est simple d'entretien et très beau. Les fleurs comme les orchidées sont également de très beaux cadeaux, même si l'entretien doit être minutieux.

Vous pouvez trouver ces plantes à moins de 20 euros dans les grandes jardineries ou même certains magasins d'ameublement.



2 - Des photos

Les photos et à fortiori les albums photos ont l'avantage d'être différents chaque année. Plus besoin de vous demander ce que vous avez offert à votre père l'année dernière, puisque vous avez partagé de nouveaux moments avec lui et vous avez donc de nouveaux souvenirs à partager.

Il existe aujourd'hui des applications et sites internet qui vous permettent de faire imprimer vos photos sous toutes les formes : album, polaroid, magnet pour le frigo, calendrier ... Vous pouvez même retoucher vos photos directement sur les plateformes.

De plus, à l'approche de la fête des pères, des designs adaptés sont disponibles, ainsi que des codes promo. Vous pouvez accompagner les photos d'un petit mot à l'intention du premier homme de votre vie pour un cadeau encore plus personnel.

3 - Une journée en famille

Le plus important pour la fête des pères, c'est de leur montrer que vous les aimez. Cela est totalement faisable, même si vous n'avez pas un centime en poche. Vous pouvez simplement organiser une journée avec votre père et la fratrie, faire une balade qui vous rappellera celles de votre enfance, lui faire découvrir un endroit que vous adorez ... tout est possible !



Pour les personnes qui ne vivent pas avec leur père, cette idée représente en plus une bonne occasion pour passer du temps ensemble. Et si vous voulez tout de même lui offrir quelque chose, vous pouvez lui envoyer une invitation papier pour lui rappeler de prévoir de passer la journée avec vous.

4 - Montrez lui que vous l'aimez

La journée en famille est une option gratuite, mais qui n'est pas évidente organiser si vous habitez loin de chez votre père. Lui envoyer une carte reste la meilleure option peu onéreuse. Vous pouvez céder à la facilité en achetant une carte toute prête pour la fête des pères, mais le mieux est encore de mettre la main à la pâte.



Si vous n'avez aucun talent graphique, achetez simplement une jolie carte que vous remplirez avec un mot qui lui fera plaisir. Si vous êtes plutôt doués en dessin, à vos feutres et crayons ! Il comprendra que vous y avez passé du temps et que vous vous êtes personnellement investi.

