publié le 17/08/2018 à 12:41

Un plébiscite. Selon les chiffres de réservation communiqués par Airbnb, les villages français ont la cote auprès des voyageurs du monde entier. Cet été, le site de location a enregistré 800.000 réservations dans près de 15.000 communes françaises.



Airbnb a également dévoilé le classement des villages français les plus populaires sur la plateforme. La plupart d'entre eux se trouve sur le parcours du Tour de France. C'est notamment le cas de Morzine, en Haute-Savoie, qui figure à la tête du palmarès. Cette bourgade de 3.000 habitants, nichée au cœur des Alpes, comptabilise près de 1.300 logements sur le site.

"Ici, on a tous quelqu’un de la famille qui loue son logement sur Airbnb (...). Même ma fille loue son appartement sur internet, c’est pour vous dire ! ", confie le maire de Morzine au Figaro. Le village savoyard devance ceux de Collioure (Pyrénées-Orientales) et Bonifacio (Corse), respectivement en deuxième et troisième positions.

Voici le palmarès complet des villages les plus populaires de France sur Airbnb :



1 - Morzine, Haute-Savoie

2 - Collioure, Pyrénées-Orientales

3 - Bonifacio, Corse-du-Sud

4 - Cauterets, Hautes-Pyrénées

5 - Lumio, Haute-Corse

6 - Saint-Martin-de-Ré, Charente-Maritime

7 - Le Palais, Morbihan

8 - Grosseto-Prugna, Corse-du-Sud

9 - Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne

10 - Moliets-et-Maa, Landes