François Rebsamen de retour après avoir soigné un cancer : "Je vais très bien"

publié le 23/08/2018 à 18:30

Début avril, le maire de Dijon et ancien ministre du Travail François Rebsamen s'était mis temporairement en retrait de ses fonctions pour soigner un cancer. Mercredi 22 août, il a annoncé son retour sur la scène politique nationale à l'université d'été du PS. "Je vais bien, je vais même très bien et je peux donc reprendre mes activités", explique sur RTL le socialiste.



"Je crois que tous ceux qui sont frappés par cette maladie ont un grand courage. Pour l'affronter, il faut garder le moral, avoir le courage et avoir l'affection de ses proches. C'est très important pour affronter cette maladie", confie celui qui devrait bientôt reprendre son fauteuil d'édile de la cité des Ducs, occupé par intérim à sa première adjointe Nathalie Koenders.

François Rebsamen a également estimé que le PS risque de "disparaître" s'il n'est pas "plus offensif". Selon lui, le parti doit aussi pour les européennes faire "exactement le contraire de ce qui a été fait jusqu'à présent": élaborer un projet avant de choisir une tête de liste.