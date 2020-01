L'incroyable suicide dans un congélateur

publié le 23/01/2020 à 21:01

A la Une de l’heure du crime, le métier de médecin-légiste, expert incontournable de toute bonne série policière. Dans la vraie vie aussi, il est un maillon important de toute enquête criminelle. De la scène de crime à la salle d’autopsie, il permet souvent aux enquêteurs d’orienter leur recherche et de résoudre de nombreux mystères. Grâce à ses constations et à son expérience, on peut déterminer la date et même parfois l’heure de la mort. Il peut dire si l’assassin était droitier ou gaucher, il peut surtout éviter des erreurs judiciaires en découvrant le véritable auteur d’un scénario macabre. Il lui arrive aussi de découvrir qu’une victime a réussi à maquiller son suicide en crime ! Le cas est loin d’être rare si l’on en croit mon invité, le Dr Michel Sapanet, qui dirige l’unité de médecine légale du CHU de Poitiers.

Il raconte dans son livre « En direct de la morgue » qui paraît aux éditions Plon, la réalité de son travail sur le terrain. Nous verrons avec lui comment les « médecins des morts » interviennent dès la découverte d’un corps, avec les enquêteurs spécialistes des scènes de crimes…

A travers toute une série d’histoires vraies, digne des meilleurs polars, il raconte dans ce livre le quotidien d’un métier assez mal connu qu’il pratique depuis de longues années avec passion.

Nos invités

Docteur Michel Sapanet, expert judiciaire, médecin légiste depuis 32 ans, il dirige l’institut médico-légal du CHU de Poitiers, auteur du livre « En direct de la morgue » paru chez Plon.