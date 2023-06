L'horoscope du vendredi 9 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne serez pas en résonance avec la Lune et Saturne, les autres planètes sont positives et stimulantes, vous aurez autre chose en tête. Peut-être serez-vous juste touché par la peine d’un proche, ou serez-vous ému par la situation de parfaits inconnus. Après, regardez ce que cela signifie pour votre signe ascendant... 1er décan, faites attention à ne pas égarer quelque chose ou à ne pas vous faire voler/escroquer parce que vous ne serez pas assez attentif.

Taureau

La conjoncture est en bon aspect avec vous, elle vous invite à retrouver de vieux amis ou au contraire à intégrer un club, une association et à vous faire ainsi de nouvelles relations. Évidemment, il y a plusieurs autres interprétations à la présence de Saturne en Poissons et parmi elles, on peut penser par exemple que l’un de vos amis (ou l’une) a des problèmes de santé et que vous craignez qu’il ou elle ne s’en sorte pas.

Gémeaux

Lune et Saturne sont en dissonance, pendant quelques heures vous vous ennuierez, vous trouverez le temps long. Certains évoqueront des souvenirs qui leur sembleront être d’une autre vie. Toutefois, cette conjoncture n’est pas toujours désagréable, elle peut stimuler votre ambition, vous donner envie de faire votre possible pour atteindre vos objectifs, avec tout de même une forme d’insatisfaction pour vous servir de moteur.

Cancer

Pour votre signe, la conjoncture représente une force sur laquelle vous pouvez vous appuyer : votre côté accrocheur. Quand vous avez quelque chose en tête, vous ne lâchez pas prise. Vous revenez sans cesse à la charge et finissez, la plupart du temps, par obtenir ce que vous voulez. Et c’est ce que Saturne vous conseille d’utiliser depuis qu’elle est en Poissons (mars dernier), mais seul le 1er décan en profite pour l’instant.

Lion

La rencontre de la Lune et de Saturne a lieu dans un secteur financier et quelle que soit l’origine du problème qui vous préoccupe, on peut constater qu’il vous prendra la tête aujourd’hui. En principe, il n’y a que le 1er décan qui ressentira les effets de la conjonction de ces deux planètes, mais on ne sait jamais : une des planètes de votre thème (il y en a 10 en tout) peut avoir des échos de cette conjoncture qui est frustrante.

Vierge

Saturne est à l’exacte opposition de votre Soleil si vous êtes né en août-début septembre, sa rencontre avec la Lune va vous attrister ou, pour certains, vous voir plus inquiets que d’habitude. A moins que vous ne contrôliez encore davantage vos émotions, ou que celles de vos proches ne vous procurent de la gêne. Un petit rappel pour le 3e décan, Mercure et Neptune indiquent qu’on peut chercher à vous manipuler.

Balance

Lune et Saturne occupent votre secteur du travail et de la santé. Si votre travail n’est pas une source de préoccupation, c’est votre santé ou celle d’un proche qui pourrait vous inquiéter. Mais n’allez pas non plus vous créer des angoisses pour quelque chose qui n’existe pas, ou que vous exagérez. N’oubliez pas que Saturne se trouve en Poissons, la Lune aussi, et que c’est le signe qui représente l’imaginaire, l’illusion. De plus, chez lui tout déborde.

Scorpion

1er décan, vous ne serez pas mécontent de la conjoncture qui devrait vous voir fier de vous, de votre travail et surtout des résultats obtenus. Même si vous auriez préféré faire encore mieux. En réalité, vous n’êtes jamais vraiment satisfait et vous pensez toujours que vous pouvez avoir plus ou mieux. Résultat : rien ne vous paraît aussi formidable qu’on vous le dit, vous avez une sorte d’aiguillon en vous qui vous pousse à vouloir davantage.

Sagittaire

Vous faites partie de ceux qui ne seront pas heureux de la rencontre Lune/Saturne qui peut accentuer une fatigue que vous ressentez déjà, ou une inquiétude qui semble être exagérée. En effet, la conjonction de ces planètes se fait en Poissons, le signe de l’imaginaire, de l’illusion et de l’excès. Aussi est-il nécessaire que vous contrôliez ce que vous allez ressentir ; d’ailleurs, il est possible que vous le fassiez de manière automatique (1er décan).

Capricorne

Vous aurez peut-être l’impression de perdre votre temps sur un travail que vous auriez pu faire plus rapidement, mais les astres disent qu’au contraire, quoi que vous fassiez il faut prendre votre temps. Lune et Saturne sont en bon aspect avec votre 1er décan et quel que soit le travail que vous avez à faire en ce moment, et même si cela vous prend la tête parce que vous y passez des heures, ce sera forcément à votre avantage à un moment ou à un autre.



Verseau

La conjonction de la Lune et de Saturne est toujours un peu privative et pointe ce qui vous manque et que vous aimeriez avoir en quantité. Dans votre cas, 1er décan, c’est l’argent qui peut manquer. Vous n’êtes certainement pas le seul, mais bon... Cependant, il y a d’autres interprétations : vous pouvez avoir besoin de fonds pour un projet, pour acheter un bien, ou pour aider l’un de vos proches. A moins que vous n’ayez de l’argent à récupérer.

Poissons

La conjonction Lune/Saturne a lieu chez vous, 1er décan, elle est fatigante et peut indiquer que vous avez des soucis avec l’un de vos parents ou avec l’un de vos enfants qui ne travaille pas. Quoi qu’il en soit, sachez que Saturne va rétrograder à partir du 18 et que le problème que vous rencontrez sera moins prenant. Il sera toujours là, mais vous aurez du temps devant vous pour réfléchir aux solutions qui peuvent s’appliquer.

