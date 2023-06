L'horoscope du mercredi 7 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’amitié et les alliances que vous pouvez faire auront de l’importance aujourd’hui. Il est possible que le 1er décan crée de nouveaux liens, parfois très forts. Donc, il vous est conseillé d’aller vers les autres le plus possible, sans préjugés, et de partager avec eux vos centres d’intérêt, vos passions... Dans certains cas, cela pourrait déboucher sur quelque chose de très positif sur le plan amoureux et même, parfois, financier.

Taureau

La dissonance entre Lune et Jupiter, qui se trouve dans votre signe, peut vous inciter à exagérer, à avoir un jugement un peu trop sévère, voire injuste, sur quelqu’un avec qui vous travaillez, ou même sur un ami. Que vous ayez raison ou non n’a qu’une importance relative, le problème c’est que vous allez exagérer et être sûr de détenir la vérité, face à quelqu’un qui sera plus souple que vous et que vous inciterez à douter de lui/elle.

Gémeaux

Tout semble aller pour le mieux, surtout pour le 1er décan, il se passera quelque chose d’inattendu, mais qui vous plaira ; il se peut même que vous en redemandiez. C’est dans le domaine de l’amour ou de l’amitié que les énergies sont très positives, il se peut même que certains reçoivent un coup de main conséquent ou de beaux cadeaux si c’est leur anniversaire. Mais vous pouvez vous aussi être dans l’entraide et la solidarité.

Cancer

Si vous êtes indépendant, les affaires pourraient être bonnes aujourd’hui, 1er décan surtout. Cela peut être lié à une vente, ou à un achat dont vous serez satisfait. Attention, en manifestant votre contentement, vous ferez des jaloux autour de vous, qui vous envieront probablement votre aisance financière (si c’est le cas, bien sûr). Si vous n’êtes pas indépendant, il est possible que vous receviez un remboursement, ou un dédommagement.

Lion

Conjointe à Pluton, la Lune s’oppose à Vénus et si vous êtes du tout début du signe, vous vous poserez beaucoup de questions, vous serez tourmenté par une histoire de coeur, ou s’il ne s’agit pas d’amour c’est l’argent qui sera au centre de vos préoccupations. Mais dans ce cas, il est possible qu’il ne s’agisse pas de votre argent, mais de celui de votre entreprise, ou encore d’un problème économique général et qui vous touche particulièrement.

Vierge

Vous aurez probablement un travail à terminer, peut-être quelque chose que vous devez mémoriser, et vous aurez l’impression que vous allez manquer de temps. Mais rassurez-vous, ça ne sera qu’une impression, votre temps n’étant pas limité ! En fait vous serez impatient, vous aurez envie de vous débarrasser de ce que vous considérez comme étant ennuyeux, peut-être parce que c’est quelque chose qui vous est imposé.

Balance

Les planètes sont bien alignées, en tout cas pour les deux premiers décans : quelque chose vous mettra en valeur et vous donnera envie d’en faire encore plus. Pour le 3e décan, il faut vous méfier d’un aspect entre Mercure et Neptune qui peut vous inciter à croire en tout ce qu’on vous dit, alors que vous devriez avoir l’esprit plus critique. Cela dit, si vous écoutez votre intuition, elle sera performante et vous dira qui ment et qui est sincère.

Scorpion

1er décan, vous ressentirez davantage les blocages aujourd’hui, ou les événements qui vous font voir la vie d’une autre manière depuis quelque temps. Mais cela concerne très peu de Scorpion sur le plan personnel. Maintenant, d’une manière plus générale, la crise qui grandit depuis des mois peut toucher les autres décans et à vrai dire, elle peut toucher tout le monde car les changements sont parfois trop inattendus et trop brusques.

Sagittaire

Aujourd’hui encore, une bonne conjoncture vous accompagne et valorise vos moyens d’expression. Si vous devez convaincre, vous ne lâcherez pas prise jusqu’à ce que l’autre vous ait dit oui ! Cela concerne surtout le 2e décan, mais le 1er a aussi toutes ses chances, en dépit de la dissonance de Saturne qui sape un peu leur confiance en eux. 3e décan, les relations avec l’un de vos collègues tendent à être de moins en moins bonnes.

Capricorne

Vous vous êtes libéré de pas mal de choses depuis quelque temps, 1er et 2e décan, et c’est au tour du 3e. Si vous êtes, par exemple, sous contrainte à cause de l’argent, que vous n’êtes absolument pas en sécurité dans ce domaine, il semble qu’avec les bons aspects d’Uranus, qui vont durer deux ans, vous allez pouvoir changer les choses. Probablement parce que vous mettrez moins d’attente dessus, moins d’espoir et qu’il circulera plus facilement.

Verseau

La Lune entre dans votre signe à 10h43 et se trouve conjointe à Pluton. Né au tout début du signe (20 au 25 janvier), il se peut que vous soyez en crise sur le plan financier, ou dans le domaine sentimental (Lune/Pluton s’opposent à Vénus). Une crise qui, dans le fond, vous invite à reconsidérer votre rapport à l’argent ou à l’amour, et à retourner la situation à votre avantage. Il y a toujours des transformations avec Pluton, mais à travers des remises en question.

Poissons

Votre hyper-sensibilité et votre réceptivité pourraient être un peu difficiles à vivre en ce moment. Certains sont sans défense face aux agressions du quotidien, et avant tout vous devriez apprendre à vous protéger. Cela ne veut pas dire être moins sensible, mais apprendre à contrôler vos émotions et votre côté « éponge » qui absorbe tout. On ne peut peut-être pas changer sa nature, mais on peut la gérer pour qu’elle ne soit pas un problème.

