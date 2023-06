L'horoscope du jeudi 8 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Il est possible que l’un de vos projets du jour soit décalé ou même annulé. Mais ne vous découragez surtout pas car ce n’est que partie remise. Il est possible aussi qu’une promesse qui vous avait été faite ne soit pas tenue (3e décan), mais attendez un peu : si vous avez de la patience, vous obtiendrez ce que vous voulez. En revanche, 2e décan, vous avez la Force en vous et vous pouvez tout demander/réclamer/gagner en ce moment. Foncez !

Taureau

Dans votre 3e décan, Mercure est bien alignée avec Neptune, aussi serez-vous parmi les plus intuitifs aujourd’hui. Vous « sentirez » facilement ce dont votre corps a besoin et le lui donnerez. Mais vous pouvez aussi vous servir de cette intuition pour deviner les désirs de ceux que vous aimez, ou, sur un plan plus matériel, avoir un bon feeling sur un placement financier ou sur un achat. Quoi que vous fassiez, écoutez ce que vous dit votre instinct.

Gémeaux

3e décan, Mercure et Neptune sont bien reliées jusqu’à dimanche. A l’occasion d’une conversation vous pourrez comprendre ce qui cloche chez l’un de vos proches avec lequel vous avez des ennuis depuis un certain temps. La personne avec qui vous échangerez vous dira quelque chose qui fera tilt dans votre tête. A priori, ne sont concernés que ceux nés après le 16 juin, ceux nés avant devraient être débarrassés du problème lié à Neptune.

Cancer

Jusqu’à dimanche, vous aurez de très intéressantes idées, et même des intuitions pour vous guider sur le plan professionnel (3e décan, né après le 18 juillet.) Suivez votre instinct, vous ne le regretterez pas. Il se peut aussi que cette idée vienne d’un ami, d’un collègue, de quelqu’un dans votre sphère professionnelle et que vous en voyiez immédiatement les avantages. Votre capacité à projeter dans l’avenir est très accentuée en ce moment.

Lion

L’un de vos partenaires, professionnel ou affectif, vous tapera sur les nerfs et vous aurez vraiment envie de l’envoyer promener, mais apparemment ce n’est pas votre intérêt (3e décan), aussi essayez de canaliser vos impulsions et allongez le plus possible votre temps de réaction. Il faut que vous réfléchissiez avant de riposter, et que ce que vous allez dire ou faire ne se retourne pas contre vous. Au besoin, demandez conseil (2e, 3e décan).

Vierge

Mercure, votre maître, et Neptune (qui s’oppose au 3e décan) sont en harmonie et cela indique que vous serez tenté de croire en quelqu’un ou en quelque chose. Mais, s’il vous plaît, utilisez votre arme fatale : votre sens critique. Il n’y a que lui qui pourra vous dire si vous avez raison d’y croire ou si vous avez tort. Regardez, écoutez, et analysez ce que vous voyez ou entendez en essayant de ne pas y mettre d’affects ; ce sont eux qui peuvent vous tromper.

Balance

Hier les deux premiers décans étaient bien servis, aujourd’hui c’est au tour du 3e de recevoir de bons influx de la Lune et bientôt du Soleil. Vous saurez vous faire remarquer dans la journée grâce à votre facilité à créer du lien avec les autres. Votre sens artistique étant valorisé, certains feront des belles choses dont ils seront contents, ou iront voir des belles choses dans un musée ou une exposition. 1er décan, Vénus donne une valeur particulière à un projet.

Scorpion

Vous ne serez pas d’une humeur de rêve mais vous aurez l’élégance de ne pas trop le montrer ! En tout cas, si vous êtes du 3e décan. Vous sentirez non pas qu’on vous ment, mais qu’on essaye de vous manipuler, de vous faire croire quelque chose, de vous convaincre d’une vérité dont vous doutez. Mais vous n’aurez aucune certitude et c’est justement ce qui vous contrariera et vous incitera à vous replier sur vous-même.

Sagittaire

Vous aurez du mal à accéder à une informations, en particulier si vous êtes du 3e décan né après le 17 décembre. Il est possible que ce soit opaque, écrit ou parlé dans une autre langue, comme ces notices explicatives rédigées en chinois ou de telle manière qu’on n’y comprend rien. Mais quelqu’un peut aussi volontairement vous égarer, vous parler un langage ésotérique, parce que cette personne n’a aucune envie que vous accédiez à cette information…

Capricorne

Mercure a entamé un bon aspect avec Neptune et ceux du 3e décan devraient pouvoir profiter de leur intuition, ou de celle d’un proche. Cela concerne ces libertés dont je vous parlais hier et que vous pouvez prendre, le détachement que vous pouvez opérer par rapport à quelque chose dont vous êtes dépendant... Une conversation avec une personne qui s’y connaît, ou qui a la réputation d’être de bon conseil vous donnera la possibilité de voir loin devant.

Verseau

2e décan la Lune s’opposera à Mars et cela risque de provoquer un rapport de force avec quelqu’un que vous aurez du mal à gérer ou à comprendre. Cette personne sera dans le pouvoir et ça ne fonctionnera pas avec vous, mais restez poli et souriant. 3e décan, la Lune sera en dissonance avec Uranus (né autour des 9, 10 février) et cela peut représenter de l’angoisse : vous anticiperez quelque chose qui peut vous faire peur.

Poissons

Vous êtes en première ligne pour apprécier l’harmonie entre Mercure et Neptune, vous serez sûr que ce que vous lisez ou entendez est vrai. Toutefois, 3e décan surtout, Neptune étant conjointe à votre Soleil, il est indispensable que vous mettiez ceux qui vous parlent ou ceux qui vous écrivent en doute. Cela ne veut pas dire que vous ne les croirez pas (quoique), mais que vous n’avalerez pas tout cru les informations que vous entendrez ou lirez.

