L'horoscope du lundi 5 juin 2023

Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’entrée de Vénus en Lion, en opposition à Pluton est un temps fort pour les Bélier du mois de mars. L’aspect n’est pas durable, mais une seconde suffit parfois pour que la foudre vous tombe dessus. En tout cas votre coeur pourrait battre très fort jusqu’au 16, et ensuite Vénus ne vous regardera plus ; elle s’adressera surtout aux autres décans, s’attardant dans le 3e qui pourrait passer un été très « chaud » sur le plan sentimental, ou... météorologique.

Taureau

Vénus, votre maître, passera l’été dans le secteur de votre zodiaque qui représente la maison, la famille, les souvenirs. Vous serez sûrement dans une ambiance très chargée en émotions. Pour l’heure, les natifs d’avril sont sensibles à Vénus qui est, malheureusement, opposée à Pluton, ce qui vous place face à un amour impossible, ou à quelqu’un dont le comportement est difficilement supportable et vous en pâtissez (né entre le 20 et le 25 avril).

Gémeaux

Vénus ne fait pas qu’entrer en Lion, elle s’y installe jusqu’au mois d’octobre et si vous êtes des 2e et 3e décans, attendez-vous à ce que votre coeur batte la chamade dans le courant de l’été. Pour le moment et jusqu’au 16 juin, elle occupe le 1er décan et se trouve aujourd’hui opposée à Pluton, ce qui est excellent pour ceux de mai. Vos sentiments semblent très profonds et surtout on dirait qu’il y a une très forte attraction physique alimentée par des tas de fantasmes.

Cancer

La planète d’amour et qui gère aussi votre argent, votre confort, occupe à présent votre 2e secteur. Alors, amour ou argent ? Peut-être les deux, en tout cas vous serez très satisfait. On a le sentiment que vous ne manquerez de rien pendant la période (1er décan jusqu’au 16) et qu’au contraire vous vous arrangerez pour obtenir tout ce que vous voulez. Maintenant, un achat peut aussi être au programme, quelque chose qui vous plaira beaucoup.

Lion

Avec Vénus dans votre signe, ce sera votre quart d’heure de gloire, 2e et 3e décan. Mais pour le 1er décan, aujourd’hui et jusqu’à vendredi, vous êtes coincé dans une situation impossible. Soit que vous soyez face à une dette que vous ne pouvez pas rembourser, soit que vous aimiez quelqu’un que vous ne devriez pas aimer, soit encore qu’une personne fasse obstacle à votre relation. Un amour un peu toxique peut aussi vous dévaloriser.

Vierge

C’est dans le secret de votre coeur que vous allez aimer, ami/e Vierge. Peut-être parce que la personne ne sera pas libre, ou que vous allez tout simplement vivre une histoire virtuelle, imaginaire ? Né en août, Vénus passe rapidement et comme vous avez aussi une dissonance de Saturne, je ne crois pas que Vénus va faire grand-chose, si ce n’est malheureusement accentuer un sentiment de solitude ou de manque que vous ressentez déjà depuis quelques mois.

Balance

Vénus, qui vous représente, occupe à présent un secteur très intéressant qui indique qu’un projet qui vous tient très à coeur peut avoir des retombées valorisantes pour votre amour-propre. Né en septembre, Vénus passe rapidement (jusqu’au 16), mais son opposition à Pluton est de bon augure pour le tout début du signe. Soit une réussite donne de vous l’image de quelqu’un qu’on peut admirer, soit quelqu’un tombe éperdument amoureux/se de vous.

Scorpion

Tout en haut de votre ciel, Vénus pourrait jouer les gentils gendarme et vous dicter votre comportement avec ceux que vous aimez. Elle vous dit de les flatter, de leur dire que vous les aimez, et non de leur faire remarquer leurs failles, leurs défauts. 1er décan, Vénus est actuellement opposée à votre maître, Pluton et certains doivent se sentir incapables justement de valoriser la personne qu’ils aiment. Ou alors c’est l’autre qui n’est pas très gentil.

Sagittaire

Vous allez adorer Vénus en Lion ! Les célibataires pourraient s’enflammer pour quelqu’un ces jours-ci, si vous êtes de novembre pour le moment. Cette personne vous fera beaucoup d’effet semble-t-il... Mais ce sont surtout le 2e et le 3e décan qui auront du plaisir grâce à Vénus et ce sont leurs amours, ou des voyages qui leur procureront un sentiment de bien-être et d’harmonie. Cela dit, l’argent peut également faire partie des choses qui circuleront facilement.

Capricorne

C’est un secteur sensuel qui est occupé par Vénus : la conjoncture vous dit que votre libido sera en pleine forme, que vous dégagerez une forte séduction, parfois sans vous en rendre compte. 1er décan, jusqu’au 16, il se peut aussi que des questions d’argent soient au premier plan, mais apparemment dans un registre positif : héritage, donation, prime, dédommagement peuvent vous être attribués !

Verseau

Vénus s’installe face à vous, dans un secteur qui représente vos unions et associations. Un mariage en vue, une rencontre peut-être pour les célibataires, en tout cas un été très chaud ! Pour l’instant, malheureusement, les natifs de janvier qui reçoivent Pluton se trouvent face à un amour impossible, ou à la perte d’un amour qu’ils pensaient indestructible. Mais, le fait que Pluton soit aussi la planète de la résilience peut jouer, et la situation se transformer.

Poissons

Jusqu’au mois d’octobre, 2e et 3e décan, Vénus fera des allers et retours dans un secteur lié au travail. On peut donc penser que vous allez tomber amoureux sur votre lieu de travail... Mais ces jours-ci, c’est le 1er décan qui reçoit les influx de Vénus (jusqu’au 16) et ils ont un côté sulfureux. Peut-être faudrait-il vous méfier de celui ou celle qui semble avoir des sentiments pour vous, il se peut qu’il/elle soit quelqu’un de manipulateur.

