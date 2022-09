Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La Vierge passera le relais à la Balance vendredi et ce sera a priori une bonne période pour vous, surtout si vous voulez trouver un accord dans un conflit. 1er décan notamment : Jupiter est chez vous depuis le mois de mai et cela a pu déclencher une procédure, ou vous donner envie de lutter contre une injustice qui vous a été faite. Vous allez en avoir l'occasion.

Taureau

Vous aurez le coeur en émoi cette semaine, 2ème décan aujourd'hui et demain, puis 3e décan par la suite. Le 2e décan pourrait craquer sur quelqu'un en ce début de semaine. En revanche, 3e décan, vous risquez d'être un peu trop dans une volonté de fusion qui vous ferait abandonner le pouvoir à l'autre. La conjoncture vous dit de préserver une égalité entre vous et l'autre.

Gémeaux

Comme les autres signes mutables, il va falloir vous méfier de sentiments qui n'existent peut-être que dans votre imagination, ou même dans votre souvenir. Il se peut en effet que quelqu'un du passé tente de revenir dans votre vie (en réalité ou dans votre tête) et c'est une tentation à laquelle vous ne devriez pas céder. En tout cas, réfléchissez bien, ne prenez pas de décision cette semaine.

Cancer

Vous vous êtes longtemps fait des idées sur l'un de vos proches, ou sur une liaison que vous entreteniez avec une personne pas libre, mais il est temps d'ouvrir les yeux. Vous êtes dans une impasse et vous perdez probablement votre temps (3e décan). 2e décan, aujourd'hui et demain sont propices à un petit coup de coeur, mais rien ne dit que ce sera dans le domaine amoureux...

Lion

Non seulement le Soleil entrera en Balance vendredi, mais il y aura une nouvelle Lune dimanche, dans ce même signe. La période qui arrive sera favorable aux négociations. Et il y en a certainement une qui est importante, à propos de quelque chose que vous voulez développer et qui est retardé (Jupiter est rétrograde jusqu'en décembre).

Vierge

Plusieurs planètes changent de signe cette semaine, surtout le Soleil qui entre en Balance vendredi. D'ici là, que la Force soit avec vous grâce à un bon influx de Pluton. En tout cas, 3e décan. 2e décan, Vénus s'oppose toujours à Neptune, vous pouvez autant vous tromper sur quelqu'un, vous faire des illusions, qu'être soumis à un/e partenaire envahissant/e.

Balance

Ça va être votre fête à partir de vendredi, d'ici là Mars continue à vous envoyer de bonnes et dynamiques énergies et, aidé par Saturne, à rendre vos actions très efficaces. Tout ce que vous ferez aboutira, votre persévérance y étant pour beaucoup. Mais du côté de l'argent, ce n'est pas encore ça ! Attendez que Vénus soit aussi chez vous, la semaine prochaine.

Scorpion

L'harmonie entre le Soleil et Pluton est exacte aujourd'hui, aussi vous sentirez-vous très fort, en possession de tous vos moyens et d'un exceptionnel instinct. Suivez vos intuitions, ou celles d'un ami proche, vous n'aurez qu'à vous en féliciter. En outre, vous vous ferez une idée très juste des personnes que vous croiserez dans la journée : vous ne vous tromperez pas (3e décan surtout).

Sagittaire

A partir de demain, attention, Vénus sera opposée à Neptune et vous pouvez vous tromper sur vos sentiments ou sur ceux que l'on vous déclare avoir pour vous. On peut en effet, pour une raison ou pour une autre, chercher à vous séduire, à vous faire croire qu'on vous aime. Toutefois, les erreurs matérielles, avec l'argent, ou des dépenses sans limites peuvent aussi être un problème.

Capricorne

C'est une bonne semaine pour vous laisser aller à vos sentiments, amicaux ou amoureux. Ils s'exprimeront à travers une belle complicité et le partage de vos goûts. En outre, né autour des 7 et 8 janvier, vous pourriez être surpris par une rencontre à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et si vous êtes en couple, c'est votre chéri/e qui vous surprendra agréablement.

Verseau

L'ambiance va changer cette semaine, avec l'entrée du Soleil en Balance. Ce sera une des meilleures périodes de votre année, qui n'a pas été facile, 2e et 3e décan. 1er décan, elle a pu être positive sur le plan du boulot, certains en ont fait plus que d'habitude, mais sur le plan coeur ça n'a peut-être pas été le nirvana. De toute façon, ça va changer rapidement et surtout en 2023.

Poissons

Vous aussi, il va falloir que vous surveilliez l'opposition entre Vénus et Neptune qui peut vous faire croire à un amour idéal, mais méfiez-vous des apparences. Sous des dehors très gentils, il se peut qu'on cherche à vous manipuler, à avoir le pouvoir sur vous. Donc restez un temps sur la réserve si vous rencontrez quelqu'un, au moins 3 ou 4 mois.

