L'horoscope du mardi 20 septembre

Bélier

L'opposition entre Mercure et Jupiter est encore d'actualité pendant quelques jours. Auriez-vous commis un acte répréhensible (sans le vouloir) et il faut maintenant vous défendre, prouver votre bonne foi ? Quoi qu'il se passe, défendez-vous ou demandez de l'aide à quelqu'un pour prouver que vous êtes injustement traité.



Taureau

Il semble que vous êtes très tracassé par une histoire d'argent, de l'argent qui a disparu ou qui vous est versé par erreur. A moins que vous ne vous soyez engagé à acheter quelque chose et que vous n'ayez envie de faire marche arrière parce que vous vous êtes trompé, ce n'est pas ce que vous vouliez. Consultez ce que dit la loi, vous pouvez peut-être vous rétracter.



Gémeaux

Mars est toujours chez vous (2e décan jusqu'au 30), nous en avons déjà parlé mais il faut y revenir car elle est en bon aspect avec Saturne, avant d'être en dissonance avec Neptune. Les deux aspects sont le contraire l'un de l'autre et autant avec Saturne vous agirez en ayant bien calculé les choses, réfléchi à leurs conséquences, autant avec Neptune vous risquez de tout gâcher.



Cancer

Dans votre 3e décan, la Lune s'oppose à Pluton et on peut se demander si vous êtes conscient d'une dépendance, ou du pouvoir qu'un partenaire a pris sur vous ? Nous en avons souvent parlé, mais il y a une autre interprétation à cette opposition de Pluton : vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, alors que vous aimeriez être en couple, rien ne se présente. Des explications demain...



Lion

Le meilleur est sans conteste pour les natifs de juillet en ce moment. Mais Mars est en position d'aide pour le 2e décan qui doit affronter une situation qu'il n'avait pas prévue ; cela fait des mois que ça dure, mais en ce moment il se peut qu'on vous donne un vrai coup de pouce et que vous puissiez de nouveau faire des projets et vous sentir actif, dynamique.



Vierge

Il est possible que vous ayez une sorte de révélation aujourd'hui, à propos d'une relation qui se montre envahissante ou qui veut vous dicter votre conduite. Vous pourriez décider de reprendre votre liberté et même si vous ne le faites pas dans l'instant, vous allez intégrer cette idée peu à peu et la mettre en pratique plus tard.



Balance

Vous avez besoin de romantisme en ce moment, de petites attentions, et au lieu de les demander à l'autre, c'est vous qui leur offrez ces attentions, dans l'espoir qu'il/elle fasse pareil. Mais êtes-vous sûr qu'il/elle soit capable de comprendre les signaux que vous lui envoyez ? Ce n'est pas sûr, mieux vaut exprimer vos besoins de manière très claire.

Scorpion

Y aurait-il de la réconciliation au programme ? Depuis quelques jours, Vénus et Uranus sont en harmonie et cela ne peut qu'arranger le problème relationnel que vous rencontrez. Même si c'est provisoire, c'est une trêve inattendue qui vous est offerte. Cela dit, il est aussi possible qu'une amitié soit en train d'évoluer vers autre chose.

Sagittaire

Avec l'opposition entre Vénus et Neptune que nous évoquions hier, il se peut aussi qu'un problème d'argent se présente parce que vous avez trop dépensé. Ou alors, c'est quelque chose qui dure depuis plus longtemps et vous vous apercevez qu'on vous vole, qu'on vous escroque. Et vous allez encore découvrir d'autres choses d'ici peu.

Capricorne

Le Soleil a entamé un bon aspect avec Pluton. La conjoncture va tester votre force morale, votre capacité à résister, à ne pas vous laisser manipuler. Ce n'est pas votre genre, mais quand les sentiments s'en mêlent, il arrive que vous n'ayez plus vos défenses habituelles et que les autres en profitent. Dans ces cas-là, vous n'y voyez que du feu !

Verseau

Il se peut que sous l'effet de l'aspect entre Vénus et Uranus, vous ayez une surprise du côté de l'argent, ou d'un objet que vous voulez acheter. Vous l'avez commandé et il arrive en avance, par exemple. Ou alors, vous avez une dépense imprévue à faire... Cela dit, les deux événements sont peut-être connectés... Côté coeur aussi, ça peut être assez chaud...

Poissons

Il y a toujours de l'eau dans le gaz chez certains natifs, à cause de la dissonance de Mars. C'est en famille ou dans la maison que ça se passe : vous pouvez être très fâché après l'un de vos proches, tout comme certains peuvent avoir à déménager ou à faire des travaux chez eux. La configuration est active pendant plusieurs jours (jusqu'au 30 pour le 2e décan).

