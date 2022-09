L'horoscope du mercredi 21 septembre

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

La conjoncture d'aujourd'hui (Lune en phase avec Mercure) est très favorable au 1er décan, surtout si vous avez un litige à gérer. Il se pourrait que vous tombiez d'accord. Toutefois, si accord il y a, vous ne pourrez probablement pas le mettre en pratique immédiatement. Mercure est rétrograde, tout comme d'autres astres, et un délai semble vous être imposé.



Taureau

Vous n'êtes pas tous concernés, mais il est possible que certains natifs aient un problème avec un enfant. Petit ou grand, celui-ci peut vous sembler bizarre dans ses comportements et si vous êtes vraiment inquiet, demandez son avis à votre médecin traitant. Ou à quelqu'un de qualifié pour vous renseigner. Ce n'est peut-être rien du tout...



Gémeaux

3e décan, Vénus a entamé une dissonance avec Neptune (jusqu'à dimanche) et il est possible qu'une personne que vous aimez, votre conjoint par exemple, soit un sujet d'inquiétude, voire d'incertitude. Vous ne savez pas où vous en êtes, ni de quelle manière les choses vont tourner. Prenez du recul, vous voyez peut-être cette situation pire qu'elle n'est en réalité.



Cancer

Les influx de Jupiter, qui occupe votre secteur de carrière mais est rétrograde, peuvent être à la fois positifs et négatifs. Au positif, on vous a confié d'importantes responsabilités et, au négatif, cela ne plaît pas à tout le monde. On pourrait même tenter de vous discréditer, mais heureusement vous avez des armes pour vous défendre. Toutefois, pour l'instant, elles sont inopérantes.



Lion

3ème décan, on vous a volé votre coeur et on ne vous le rend pas ! Ou c'est de l'argent qui a disparu, vous ne savez pas où vous avez bien pu le mettre. Il est possible, Vénus étant opposée à Neptune, qu'on vous l'ai volé, que vous l'ayez confié à la mauvaise personne, que vous ayez investi dans quelque chose qui ne vous rapportera jamais rien...



Vierge

Né après le 12 septembre, Vénus est à présent conjointe à votre Soleil et la vie serait merveilleuse si la planète n'était pas en mauvais termes avec Neptune. Prendre vos rêves pour une réalité et être déçu, voilà ce qui peut vous attendre. Mais on peut aussi vous mentir, vous voler ou encore vous pouvez égarer quelque chose, de l'argent par exemple.



Balance

Si par hasard vous êtes sensible à la dissonance entre Vénus et Neptune, vous serez peiné pour l'un de vos proches qui semble être malheureux. Mais est-ce que vous ne vous mettez pas trop à sa place ? C'est bien d'avoir de l'empathie, mais il ne faut pas non plus en avoir pour des personnes qui ne la méritent pas. Vous pouvez vous tromper ces jours-ci.

Scorpion

Vous n'en montrerez rien, mais vous aurez envie d'être le ou la première en tout. Vous faire remarquer, sortir du lot, être quelqu'un, tel sera votre rêve secret. Mais vous n'avez pas beaucoup d'armes en ce moment pour concrétiser ce que vous avez en tête : seule Vénus est en phase avec vous (3e décan) et vous place dans un amical contexte où vous n'aurez pas forcément le 1er rôle.

Sagittaire

La conjoncture continue à être confuse pour le 3e décan, mais c'est une très bonne journée pour ceux de novembre. Vous vous sentirez appréciés, vos contacts et échanges étant très prometteurs. Cependant il va falloir être patient, les planètes sont rétrogrades, mais cela vous donnera le temps de mettre au point la meilleure des stratégies pour réussir vos entreprises.

Capricorne

On ne vous verra pas venir aujourd'hui, vous avancerez masqué et personne ne pourra deviner quelles sont vos intentions. D'après la conjoncture, elles sont les mêmes que d'habitude, c'est-à-dire bien faire ce que vous avez à faire, en y ajoutant une dose de perfectionnisme. Mais qui pourra vous reprocher de trop bien agir ? Les jaloux, probablement.

Verseau

Vous avez dans l'idée, depuis quelque temps, de vous associer avec quelqu'un pour un projet commun. A priori, si les choses n'avancent pas, ce n'est pas que vous ou votre " associé " reculez, c'est que rien n'avance vraiment en ce moment. Malgré tout, il y a de grandes chances pour que vous aboutissiez, mais il faudrait que ce soit acté avant avril prochain.

Poissons

Il semble que vous ne brillerez par votre esprit pratique aujourd'hui. Vous risquez même d'être à côté de la plaque, alors que vous ne chercherez qu'à bien faire. Les meilleures intentions du monde ne servent à rien si votre volonté consciente n'est pas en accord avec votre volonté inconsciente. L'échec est le parfait exemple, d'un désaccord conscient/inconscient. Tout comme l'acte manqué.

