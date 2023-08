L'horoscope du lundi 14 août 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Une semaine mi-figue, mi-raisin ! Notamment pour le 3e décan qui reçoit à la fois de bons influx du Soleil, positifs pour votre ego : quelque chose ou quelqu’un vous flattera... Mais en même temps, il y a une opposition entre Mars (votre planète maîtresse) et Neptune qui risque de vous voir très indécis... À moins que vous ne soyez face à quelqu’un d’impossible à cerner, ce qui peut être très énervant pour le Bélier.

Taureau

À part la nouvelle Lune de mercredi qui n’est pas très tranquille pour le 3e décan, les aspects sont plutôt bons. On peut supposer qu’un domaine vous déstabilise et que d’un autre côté vous êtes rassuré par des amis, par les conseils qu’ils vous donnent et même par ce qu’ils peuvent faire pour vous aider (3e décan toujours). 2e décan, en fin de semaine Vénus rétrograde sera en conflit avec Jupiter et il risque d’y avoir un désaccord en famille, certains devant faire respecter leurs droits.

Gémeaux

Les discussions et les échanges aigre-doux se terminent pour le 2e décan, mais c’est le 3e qui sera remué cette semaine, non seulement par Mercure et les échanges un peu compliqués qu’elle représente, mais aussi par une dissonance entre Mars et Neptune qui peut vous voir perdu/e face à quelqu’un (de la famille) qui fait n’importe quoi, selon vous. Et vous vous sentez totalement désarmé face au problème (né après le 17 juin surtout).

Cancer

Vous n’êtes pas logé à la même enseigne que les autres signes et pour vous, la conjoncture est bien placée. Votre instinct, votre intuition, votre façon de communiquer, tout cela vous protège des mensonges et des apparences trompeuses. Cela fait même de vous celui ou celle qui est en droit de donner des conseils à ses proches et vous en aurez de la reconnaissance, surtout 3e décan. 2e décan, il y a toujours un facteur chance et développement (né autour du 7/7).

Lion

La Lune aborde votre signe, ce qui signifie que la nouvelle Lune commence, elle sera exacte mercredi, je vous en dira plus évidemment. Cette semaine voit le 3e décan en vedette : bon anniversaire, vous le fêtez avec un bon aspect entre Mars et Mercure qui devrait normalement vous permettre de faire rentrer de l’argent. Peut-être parce que vous aurez conclu une vente ? 2e décan, ne voyez pas trop grand.

Vierge

On fêtera votre anniversaire la semaine prochaine, pour l’heure le Lion domine encore le zodiaque, mais vous avez des avantages avec Jupiter, 2e décan. Seriez-vous en train de faire un beau voyage ou de déguster le fait que vous avez eu une promotion ? Toutefois, cette semaine et la prochaine ne sont pas top pour ceux nés après le 17 septembre à cause d’une opposition Mars/Neptune. Soyez très prudent, ne donnez pas votre accord et ne prenez aucune décision importante.



Balance

Après Vénus, qui rétrograde à présent en regard de votre 2e décan, c’est le Soleil qui envoie de bons influx au 3e décan. Vous en avez besoin, ils indiquent que vous allez trouver l’aide, le soutien dont vous avez apparemment besoin pour l’un de vos projets. Toutefois, vous ne serez sûr de rien et vous risquez de rester dans le flou pendant quelque temps à cause d’une personne indécise.

Scorpion

Une opposition entre Mars et Neptune va ennuyer beaucoup de signes, mais pas le vôtre. Au contraire, vous aurez foi en un concept et, pour certains, en une relation amicale qui vous a fait une promesse dont vous pensez qu’elle sera tenue. Et ce sera probablement vrai, 3e décan, même si Uranus continue à vous contraindre à vous détacher de quelqu’un ou de quelque chose. Vous serez bien soutenu.

Sagittaire

Une semaine un peu compliquée pour beaucoup d’entre vous, mais vous saurez prendre de la hauteur et considérer la situation de manière pragmatique. Si vous gardez bien les pieds sur terre et que vous ne vous laissez pas manipuler, la dissonance entre Mars et Neptune ne vous touchera pas trop. Cela dit, ne faites rien à l’aveuglette, sans avoir la certitude que ce que vous faites est sans danger, ou ne vous retombera pas dessus.

Capricorne

Vos trois décans ont chacun du positif dans leur ciel cette semaine. Le 1er avec Saturne, activée jeudi, et qui donne du poids à votre expérience. Elle impressionn