L'horoscope du mardi 15 aoÃ»t 2023

Bélier

C’est votre regard sur l’argent qui est en question aujourd’hui, juste pendant quelques heures. Vous aurez peut-être envie de vous offrir (ou d’offrir à un proche) quelque chose de valeur et qui peut dépasser votre budget... Mais n’est-ce pas répétitif (3e décan), est-ce que cela ne vous arrive pas trop souvent de transgresser et de vous dire « on verra bien »... Résultat, vous êtes sans cesse dans le rouge.

Taureau

Jupiter occupe votre 2e décan et joue forcément un rôle important depuis le mois de mai. La planète n’est plus dans le 1er décan, elle est dans le 2e et conjointe précisément à ceux nés les 5, 6 mai (2, 3 jours avant et après). Cette présence de Jupiter peut vous élever, dans tous les sens du terme (promotion, honneurs...), mais il arrive aussi que vous vous sentiez au-dessus des autres, ou que vous ayez une attitude méprisante.

Gémeaux

La conjoncture de ce mardi peut vous aider ! En effet, certains sont malmenés par la dissonance dont nous parlions hier entre Mars et Neptune (3e décan), or il se trouve que quelqu’un de proche, un de vos parents peut-être, un frère ou une soeur, pourrait être de bon conseil à propos du problème qui vous préoccupe. Les astres indiquent en effet qu’un début de solution pourrait apparaître ou même, être mis en place.

Cancer

Les planètes en Lion vous donnent un sacré appétit, et ce dans tous les domaines, autant alimentaire que financier ou même amoureux ! Et comme la Lune et Jupiter ne s’entendent pas aujourd’hui, vous risquez de trop en vouloir et vous le regretterez par la suite (2e décan surtout). En revanche, 3e décan, on dirait que tout vous réussit en ce moment, surtout si vous êtes artisan, indépendant, ou si vous êtes un commercial.

Lion

Dans votre signe, la Lune regarde Jupiter de travers. Aussi serez-vous tenté d’exagérer un peu vos émotions, de penser que vous êtes victime des autres, de la vie, de tout ce que vous voulez, sauf de vous-même ! Et si vous aviez une part de responsabilité, justement parce que vous accusez le monde extérieur (2e décan) et que ce faisant, vous ne vous remettez pas en question ? Même s’il y a une injustice flagrante, vous avez peut-être votre part de responsabilité ?

Vierge

Jupiter étant en harmonie avec votre 2e décan, la dissonance que la Lune lui envoie aujourd’hui n’aura pas vraiment d’impact, tout au plus vous poserez-vous des questions sur votre future évolution et comment optimiser vos chances au maximum. Dans la journée, si vous êtes trop dans vos pensées, vous risquez d’oublier d’appeler quelqu’un, ou que vous avez quelque chose à faire...



Balance

Parmi les aspects formés par les planètes ce mardi, il y a une rapide mésentente entre la Lune et Jupiter. Voilà qui va donner des ailes à votre imagination, en positif la plupart du temps. Toutefois, certains d’entre vous plus pessimistes que les autres, verront leur avenir, ou l’avenir en général sous des couleurs plus sombres. Vous penserez au passé en vous disant qu’on n’en retient jamais les leçons.

Scorpion

Mars et Neptune sont bel et bien opposées, mais aujourd’hui et demain Mars est également en totale harmonie avec Uranus. Quelque chose va changer, doit changer, dans votre monde relationnel et même si c’est difficile à vivre en ce moment, à l’arrivée ce sera très positif parce que vous aurez libéré des énergies qui étaient coincées. Probablement dans un comportement lié à votre éducation, ou au milieu dans lequel vous avez grandi.

Sagittaire

1er et 2e décan, vous serez d’excellente humeur et vous le montrerez même un peu trop, de manière à ce que votre entourage soit dans le même état d’esprit que vous. Vous supporterez mal ceux qui se plaindront et gâcheront l’ambiance, vous serez même un peu donneur de leçons avec eux. 3e décan, comme nous l’avons vu hier, Mars et Neptune accentuent vos incertitudes et créent du brouillard ; ne prenez aucune décision.

Capricorne

Ne laissez pas votre orgueil vous dicter votre conduite ! Parfois il vous est très utile pour ne pas vous laisser faire, mais parfois il vous empêche d’être totalement vous-même, dans la mesure où vous chercherez avant tout à protéger votre image, celle que les autres ont de vous. Posez-vous la question ; qu’est-ce qui est le plus important ? D