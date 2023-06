L'horoscope du vendredi 16 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Encore plus qu’hier, vous n’avez vraiment pas intérêt à être impatient ami Bélier ! Deux planètes sont en dissonance avec Saturne (la morale, les freins) et plus vous voudrez accélérer, moins vous le pourrez. Il est possible que le problème vienne de ce que vous entendez autour de vous, les nouvelles ne vous semblant pas bonnes (1er décan). En revanche, 2e décan, vous êtes tellement dans l’action en ce moment que le reste passe au second plan.







Taureau

Vous n’aurez à vous plaindre de la conjoncture que si vous vous préoccupez de l’argent et de ce que l’avenir vous réserve dans ce domaine. Dans ce cas-là, vous vous ferez indéniablement du mouron (1er décan surtout) et chercherez des solutions, ça travaillera beaucoup dans votre tête ! Toutefois, étant donné que Jupiter est conjointe à votre Soleil, 1er décan toujours, il se peut que la crise actuelle se transforme et évolue très bientôt en votre faveur.

Gémeaux

Préparez-vous, la Lune entre dans votre signe et ce sera la nouvelle Lune dimanche. Peut-être que vous ne dormirez pas très bien, mais c’est parce que vous aurez quelque chose en tête, 3e décan. Cela vous travaille à l’arrière-plan (né après le 16) et c’est ce qui trouble votre sommeil, plus toutes les situations qui ressemblent de près ou de loin à ce que vous vivez en ce moment. 1er décan, il faut accepter la tristesse, c’est une émotion à ne pas refouler.

Cancer

La Lune, votre planète maîtresse, est en Gémeaux aujourd’hui et en dissonance avec Saturne. Ne vous étonnez pas si vous avez du mal à être à l’aise dans vos activités quotidiennes, et avec ceux que vous croisez tous les jours. Le climat est un peu lourd, surtout pour le 1er décan, mais vous pouvez tous plus ou moins le ressentir. Si vous êtes trop émotif, ce qui est possible, protégez-vous, mais sans pour autant vous isoler de votre entourage.

Lion

C’est une conjoncture un peu pessimiste qui marque ce vendredi, mais ce n’est probablement pas vous qui verrez les choses en noir, c’est plutôt l’un ou l’une de vos amis/es que vous vous sentirez tenu d’aider à supporter une situation triste ou frustrante. Si vous êtes "chef", c’est le moral de vos troupes qu’il faudra remonter, en particulier si vous êtes du 1er décan. Si cela vous touche personnellement, c’est au niveau d’un projet que ça coincera.

Vierge

La conjoncture de ce vendredi ne sera pas à votre goût, 1er décan. Vous le savez, Saturne s’oppose à vous et là, ce sont Mercure et la Lune qui sont en dissonance avec vous et avec elle. Vous risquez d’avoir une mauvaise nouvelle et en plus d’être obligé de tenir le coup pour vos proches. Votre travail, ou un frère, une sœur, peuvent être concernés. Jupiter étant en harmonie avec vous, on peut penser que les choses vont rapidement s’arranger.

Balance

Vous ne serez pas très sensible à la mauvaise conjoncture du jour, pour vous, elle est en harmonie. Simplement, vous serez obligé de subir les doléances d’un proche qui, comme d’habitude, déversera ses problèmes sur vous. L’autre se fera peut-être plus pesant que d’habitude ou sera plus fragile, mais vous saurez le réconforter, lui dire les mots qu’il faut pour le rassurer. Toutefois, vous en aurez ras-le-bol, tant cela vous fatiguera !

Scorpion

Il est possible que la conjoncture de ce vendredi, qui n’est pas top pour tout le monde, agisse pour vous dans le domaine de l’argent, ou des crises que vous pouvez vivre au quotidien. Que ce soit relationnel, ou sur le plan de la santé. C’est le 1er décan qui est le plus concerné et quoi qu’il en soit, vous aurez le sentiment d’être privé de quelque chose, de ne pas avoir assez, de manquer. Ou alors c’est votre partenaire qui aura des problème ou vous en causera.

Sagittaire

La conjoncture est délicate, elle touche à la fois votre secteur familial et celui des unions/associations. 1er décan, vous pourriez être face à un problème de couple, où vous auriez peur d’être quitté ; à moins que ça ne soit vous qui vous éloigniez de votre partenaire. Il est aussi possible qu’un membre de votre famille n’aille pas très bien et que vous en ayez aujourd’hui des nouvelles qui ne seront pas très encourageantes.

Capricorne

C’est dans le domaine du quotidien, de ses aléas, et dans celui de la forme aussi que la conjoncture est active aujourd’hui et elle n’est pas facile. Saturne est de la partie et elle a beau être en phase avec vous, il n’empêche que vous vous ferez du souci. Soit ce sera pour votre santé parce que vous aurez mal quelque part, soit ce sera pour votre travail parce que vous serez ralenti et même parfois ennuyé par l’attitude d’un collègue ou d’un client.

Verseau

C’est un peu moins joyeux qu’hier, étant donné que les planètes sont sous le joug de Saturne, mais pour vous cela revêt une importance très relative. Peut-être que vous serez obligé de vous réfréner, de ne pas montrer que vous êtes content de quelque chose : une rencontre, une entente, un contrat (1er décan et début du 2e). On dirait que vous avez lâché prise sur quelque chose, ce qui vous permet aujourd’hui d’obtenir autre chose de plus concret et de plus valable à vos yeux.