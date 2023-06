L'horoscope du mercredi 14 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

L’amour sous toutes ses formes est à l’honneur aujourd’hui, exprimez ce que vous ressentez et peu importe à qui vous vous adressez, ce qui compte, c’est ce que vous éprouvez et le fait de le montrer, de le prouver à la personne à qui vous vous adressez. Cela peut autant être votre conjoint, ami, qu’un frère ou une sœur, un enfant, et même votre animal de compagnie. L’amour peut se vivre avec tout élément du vivant et être tout aussi satisfaisant.



Taureau

Un mercredi très chaud sur le plan sentimental. Dans votre signe, la Lune rencontre encore Jupiter (ce matin) et se relie à Vénus ensuite. Si vous êtes né en avril, vous avez des chances à saisir, en tout cas si Jupiter est positive dans votre thème. Dans le domaine sentimental, vous avez l’impression peut-être de trop aimer, de trop donner à l’autre, et si c’est vraiment le cas, posez-vous des questions, demandez-vous pourquoi vous en faites autant ?

Gémeaux

Les ennuis et divers soucis qui se sont accumulés depuis plusieurs mois pour le 3e décan sont de nouveau au centre de vos préoccupations, mais plus pour très longtemps, car Neptune va rétrograder dans quinze jours. Deux petites semaines où l’ambiance actuelle se répétera autour du 25, puis vous serez tranquille pendant un bon bout de temps. Et surtout, vous passerez (tous) un bel été parce que vous serez bien entouré et dans un environnement distrayant.

Cancer

Si vous êtes né en juin et même début juillet, vous avez un indéniable facteur chance en ce moment. Dans le domaine professionnel, on pourrait vous faire une offre, à moins qu’un projet ne vous stimule et ne crée en vous beaucoup d’espoir : cultivez votre optimisme svp ! Dans le domaine affectif, il se peut que vous vous soyez fait un ou une amie, peut-être un/e collègue de travail et cette personne prend de plus en plus une place.

Lion

Né début août, c’est à votre tour d’être le ou la plus séduisante et d’attirer tous les regards. En effet, Vénus progresse et fait de vous une proie facile pour l’amour. Il se peut que certains tombent sous le charme de quelqu’un et qu’ils se retrouvent sous une douce et tendre emprise… Mais c’est provisoire pour le 1er décan, Vénus ne reviendra pas, alors que pour le 2e décan cela va durer étant donné que Vénus va faire des allers et retours.

Vierge

Vous êtes au top de votre bien-être 1er décan, il y a même de la joie pour certains natifs qui reçoivent les bons influx de Jupiter. Dans le domaine professionnel, soyez positif et affichez de l’assurance, des certitudes, il ne faut pas que vous communiquiez du doute et vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Sur le plan affectif, cette configuration pourrait vous conduire à faire un beau voyage et, pour certains, à rencontrer quelqu’un à l’étranger, ou d’origine étrangère.

Balance

Vénus, votre planète, est la reine ces jours-ci. Si l’amour ne s’est pas encore manifesté, c’est peut-être qu’il se cache sous une amitié ? Ne soyez surtout pas négatif, ne vous dites pas "c’est fini, jamais, je ne rencontrerai quelqu’un...", pensez au contraire à être le plus séduisant/e possible, à être drôle, curieux, à montrer que vous aimez la vie et ses plaisirs. Et soyez entreprenant, si quelqu’un vous plaît, montrez-le lui !

Scorpion

Une proposition, une rencontre, une invitation à une fête ? Les natifs du 1er décan ont le choix des divertissements que la vie peut leur proposer, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel. Jupiter est très active aujourd’hui, conjointe à la Lune, et vous vous laisserez aller à vivre des moments agréables déjà dans votre tête, avant de les vivre vraiment. Un mariage peut aussi être dans votre actualité (harmonie Jupiter-Saturne).

Sagittaire

Vous pouvez compter sur Vénus pour vous faire vivre d’agréables moments, et sur Mars pour activer votre désir de conquête, votre courage et votre volonté de vaincre. Quels que soient vos objectifs, vous aurez des aides efficaces pour les atteindre. Sur le plan sentimental, vous saurez vous y prendre pour rendre l’autre amoureux, pour l’attirer dans vos filets. Et concernant vos entreprises, vous y investirez tellement d’énergie que vous ne pouvez que réussir.

Capricorne

Vous êtes valorisé par Jupiter, fier de vous et de vos créations (enfants, travail) ... Et l’amour dans tout ça ? Pas celui que vous ressentez pour votre entourage, mais l’amour pour quelqu’un de spécial ? Jupiter peut jouer un rôle, dans la mesure où vous avez compris qu’il fallait faire un minimum confiance et tenter le coup, sinon vous ne vivrez jamais rien. Et cela, même si vous avez fait de mauvaises expériences dans le passé.

Verseau

Entre recevoir de l’amour et en donner, que préférez-vous ? Tout dépend du degré de sécurité qui est le vôtre et de la valeur que vous vous accordez. L’idéal, ce serait d’avoir les deux, aimer donner et recevoir, mais ça ne se passe pas toujours ainsi. Le Verseau a généralement le coeur qui bat quand il sait qu’il peut donner de l’amour et être indispensable au bien-être de l’autre. Être aimé peut avoir un côté contraignant et n’est pas toujours ce qui vous intéresse le plus.

Poissons

De bons aspects dans le ciel de ce mercredi, suffisants pour que vous vous sentiez à l’aise avec tout le monde, 1er décan. Et ce sera très agréable à vivre pour ceux qui sont habituellement timides et plutôt renfermés : vous vous ouvrez aux autres et à un proche en particulier. Il peut s’agir de quelqu’un que vous connaissez bien et avec qui la relation a évolué dernièrement. Vous pensez beaucoup à cette personne, vous devriez vous poser des questions !

