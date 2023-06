L'horoscope du mardi 13 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

3e décan, la Lune est chez vous et se heurte à Pluton qui est de retour en Capricorne jusqu’en janvier prochain. Vous n’êtes pas nombreux à recevoir cet aspect, mais il suffit qu’une des 10 planètes de votre zodiaque soit en rapport avec Pluton, pour que vous vous sentiez de nouveau un blocage, surtout sur le plan professionnel. Dites-vous que c’est provisoire et que de toute manière Pluton reviendra en Verseau en janvier prochain et votre 3e décan retrouvera sa liberté.

Taureau

La Lune entrera dans votre signe à l’heure du dîner et si vous êtes du 1er décan, son harmonie avec Jupiter va booster les qualités de cette planète : optimisme, confiance en soi, ouvertures professionnelles ou sentimentales. Attention, parce que souvent ces aspects de Jupiter incitent à se penser supérieur aux autres, ou à croire qu’on peut dépasser les limites. Or, comme je vous l’ai dit hier, le bon aspect de Saturne vous invite à rester raisonnable.

Gémeaux

Surveillez une tendance à l’impulsivité, nourrie par une impatience qui peut vous pousser à parler ou à agir trop vite. Vos pensées seront dispersées et vous sauterez souvent du coq à l’âne. Mais il y a une raison à ces comportements : 1er décan, la crainte de mal faire, d’être mal jugé, 2e décan, la peur de ne pas pouvoir dire tout ce que vous avez à dire, ou de manquer de temps pour faire tout ce que vous avez à faire. 3e décan, quelqu’un vous mettra mal à l’aise.

Cancer

Ayant rétrogradé, Pluton a quitté le Verseau hier et se retrouve de nouveau face au 3e décan de votre signe. Si vous y êtes sensible, vous serez probablement très à fleur de peau aujourd’hui. Et même si vous n’êtes pas du 3e décan, vous vous sentirez vulnérable, sujet à des peurs irrationnelles et que vous monterez en épingle. 1er décan, remerciez Jupiter, l’un de vos amis pourrait faire quelque chose de bien pour vous, à moins que vous n’ayez un projet commun.

Lion

Même si Pluton ne s’oppose plus à vous pour l’instant, 1er décan, le processus qui s’est mis en marche se poursuit, mais en sourdine. Vous avez la possibilité de vous débarrasser d’un complexe, de quelque chose de vous que vous n’aimez pas… Ou, pour certains, d’un/e partenaire qui vous semble destructeur ou mal intentionné (ça peut être un/e ex. aussi). 2e décan, pas d’imprudence, pas de vitesse au volant, vous vous feriez prendre !

Vierge

Peut-être que vous ne vous en rendrez pas compte, mais vous aurez besoin de tout contrôler aujourd’hui, de ne rien laisser au hasard… Détendez-vous un peu, vous ne risquez pas de faire des bêtises, sauf peut-être si vous êtes né après le 20 septembre et que vous êtes sensible à une dissonance en formation entre le Soleil et Neptune. Vous êtes peu nombreux, mais dans ce cas, il faut être vigilant et, effectivement, garder le contrôle.

Balance

Le retour de Pluton en Capricorne ne vous arrange pas, mais seulement si vous êtes de la fin du signe. C’est le retour (très provisoire) de questions que vous vous posez sur vous-même, ou sur votre passé, voire sur l’un de vos parents et les mystères qu’il ou elle fait… Mais la planète étant rétrograde (jusqu’au 11 octobre) ce retour ne sera pas trop marquant. Pour les autres Balance, comme je vous l’ai dit hier, tout va dans le bon sens.

Scorpion

Vous êtes de ceux, 1er décan, que la rétrogradation de Pluton arrange, vous étiez peut-être légèrement (ou très) tourmenté par un problème intime ou familial depuis quelques mois. Mais vous allez pouvoir vous en détacher pendant quelque temps, Pluton ne retournant en Verseau qu’en janvier prochain. 2e décan né entre le 6 et le 11 novembre, vous êtes peut-être obligé de vous investir à fond dans un travail, surtout s’il est nouveau !

Sagittaire

Un petit bémol par rapport à ce que je vous ai dit hier pour le 1er décan. Certes, Mercure et Vénus sont très bienveillantes, mais la sévère Saturne vous envoie des influx qui peuvent gâcher un peu l’ambiance parce que, même si la planète est rétrograde, quelque chose vous ennuie à l’arrière-plan. Ça peut être de la fatigue, du découragement, votre rapport à l’âge, mais vous pouvez aussi avoir un souci de nature familiale, intime.

Capricorne

Si le 1er décan profite en ce moment des bons et valorisants influx de Jupiter, et de ceux très stabilisateurs de Saturne, le 2e décan n’aura pas à se plaindre non plus d’ici peu : à partir du 5 juillet (et vous le sentirez avant), Jupiter sera votre meilleure amie ! Vous vous sentirez au top de votre séduction et vous pourrez l’utiliser dans tous les domaines ! Quel que soit le contexte, vous aurez besoin de plaire et vous saurez vous y prendre.

Verseau

2e décan, je vous parlais d’émotions hier, mais a priori ce ne sont pas des émotions très tendres qui seront au programme. Au contraire, vous serez tout feu, tout flamme parce que quelqu’un vous attirera beaucoup… Toutefois, cela peut aussi être le contraire : quelqu’un est accroché à vos basques et attend impatiemment que vous disiez oui. Il n’est pas exclu que vous soyez très hésitant, même si la personne vous plaît et semble vraiment vous désirer.

Poissons

Si ce n’est pas déjà le cas, vous allez très vite sentir que Mercure et Saturne ne sont pas en bons termes. Vous serez nombreux à ne pas avoir envie de vous exprimer, ou alors ce sera pour dire des choses déplaisantes à l’un de vos proches... Mais il est possible aussi qu’on vous tienne des propos déplaisants ! Cette conjoncture sera active jusqu’à samedi : ne vous forcez pas à parler, écrire, téléphoner, bouger, si vous n’en avez pas envie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info