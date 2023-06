L'horoscope du jeudi 15 juin 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Comme l’a dit Louis XIV, "c’est toujours l’impatience de gagner qui fait perdre" ! Aussi, le rythme imposé par la conjoncture étant un peu trop lent à votre goût, vous aurez tendance à vouloir tout accélérer et même vos repas : vous mangerez trop vite ! Donc, veillez à tenir compte du temps nécessaire et préparez vos actions au lieu de les décider impulsivement (2ᵉ décan, né après le 3 avril). Au positif, l’une de vos entreprises pourrait vous rapporter aujourd’hui.





Taureau

En fin de journée, vous passerez par une phase de rêve, d’imagination concernant une relation amoureuse qui n’est peut-être pas très concrète pour le moment. Vous en rêvez, mais il ne se passe rien (3ᵉ décan surtout). Alors que le 2ᵉ décan est, lui, dans le concret, le réel, et ce n’est pas très gratifiant : il y a du ramdam en famille, ou dans votre logement. Cela vous dérange, vos habitudes étant chamboulées. Mais c’est très provisoire semble-t-il.

Gémeaux

On va parler d’amour ou d’argent dans les prochains jours chez les Gémeaux, 1ᵉʳ décan aujourd’hui et demain, puis 2ᵉ décan. Comme vous le savez, Mercure est chez vous et vous invite à échanger, à vous expliquer, peut-être à négocier, mais étant donné que Vénus est en harmonie avec Mercure, il y en aura parmi vous qui feront des déclarations très tendres, d’autres qui s’expliqueront avec leur chéri/e, et d’autres encore qui parleront d’argent.

Cancer

Sauf à être né le dernier jour du Cancer (le 22 ou le 23/7 selon les années), vous n’avez aucune dissonance sur votre signe et la conjoncture mettant l’accent sur une Vénus lumineuse en Lion, vous obtiendrez tout ce que vous voulez aujourd’hui. Il s’agira sûrement de petites choses, mais elles sont du genre à vous procurer une satisfaction qui, ajoutée à une autre, est un facteur de bien-être, de sentiment de confort et de sécurité, tellement important pour votre signe.

Lion

Non seulement Vénus vous embellit et embellit tout ce qui s’offre à votre regard, mais aujourd’hui et pour plusieurs jours, elle sera en harmonie avec la planète des échanges, Mercure. Alors, vous allez peut-être vous éprendre de quelqu’un de plus jeune que vous, ou, si vous êtes en couple, votre chéri/e vous apprendra une bonne nouvelle, réjouissante. Toutefois, Vénus est aussi symbole d’argent, et il est possible que vous en receviez, ou que vous négociiez une somme.

Vierge

Je vous parlais hier des bons influx de Jupiter pour le 1ᵉʳ décan (et bientôt pour le 2ᵉ). Toutefois, il y a un bémol à cette jolie configuration, c’est que Saturne s’oppose à vous et freine, ou met des obstacles à votre progression. Les offres que l’on vous fait ne sont pas suffisantes, ou alors on vous pose des conditions inacceptables. Cela dit, ça peut aller bien dans un domaine (pro, par exemple, et moins bien dans un autre (perso). Cela dépend de votre thème.

Balance

C’est le bon moment pour faire une demande ou prendre un important rendez-vous... 1ᵉʳ décan jusqu’à samedi et 2ᵉ décan par la suite : le ciel est favorable à tout ce que vous pouvez espérer dans le domaine des échanges et des plaisirs, mais apparemment, il faut que vous vous manifestiez et même parfois que vous posiez vos conditions s’il est question d’argent. Côté sentiments, il semble qu’une amitié soit un peu ambiguë.

Scorpion

2ᵉ décan, et surtout né entre le 7 et le 12, Mars (qui gère votre signe, avec Pluton) se trouve très stimulée par son transit en Lion. Il se peut que vous ayez un obstacle pour atteindre l’un de vos objectifs, ou que vous deviez vous investir dans un nouveau job. Le Lion étant un signe de Feu, vous serez plus que partant pour prouver ce que vous valez et que vous êtes fait pour ce job.

Sagittaire

Cette fin de semaine devrait vous permettre de vous expliquer avec un/e partenaire, affectif ou professionnel, essayez d’écouter attentivement ce qu’on vous dit, vous pourriez zapper des éléments de cette conversation qui vous seraient pourtant utiles. Cependant, 1ᵉʳ décan, aujourd’hui et demain devraient vous permettre d’obtenir ce que vous voulez, une satisfaction est dans l’air. Et à partir de samedi, c’est le 2ᵉ décan qui sera bien servi pour ses échanges, rdv, etc.

Capricorne

Saturne, votre maître, est en bon aspect avec vous, nous l’avons souvent évoqué depuis mars. À présent (1ᵉʳ décan surtout), la planète est en harmonie avec Jupiter et cela laisse penser que vos affaires marchent bien, que vous avez de nouveaux dossiers, clients, menu, travaux et que cela vous rapporte. Non seulement l’argent peut rentrer, mais en même temps, vous avez la fierté de sentir que vous vous rendez utile à certains, voire à votre communauté.

Verseau

La semaine se termine sur une note joyeuse, en tout cas si vous êtes né avant le 6 février. Votre vie sociale s’anime, il y a des invitations, des sorties, des contacts avec des personnes agréables et qui sait, peut-être une rencontre. Après vendredi, c’est le 2ᵉ décan qui sera gâté, mais pas tous ses membres. Mars s’oppose à vous si vous êtes né après le 6 et il y a des risques de rapports de force, de disputes, de conflits liés parfois à l’orgueil.

Poissons

Les échanges avec la famille sont nombreux en ce moment, surtout si vous êtes de février. Il y a probablement un problème à régler avec l’un de vos parents, et il semble que vous avez à en discuter avec vos frères et soeurs, ou avec des soignants. A partir de samedi, ce sera au tour du 2e décan d’être davantage dans l’échange, mais Vénus étant en bon aspect avec Mercure, vous serez content de ce que vous aurez entendu ou de ce que vous aurez dit !